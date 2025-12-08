20 са нарушенията на общински наредби през първата седмица на декември в Стара Загора

Търговец разположил сергия със светещи играчки при запалването на коледните светлини и на елхата пред Община Стара Загора преди 5 дни, но без разрешение

20 нарушения на общински наредби са забелязали през първата декемврийска седмица екипите на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ в Стара Загора, които извършват съвместни проверки. Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лева пък са 556 броя.

Четири са случаите на прояви на неспазване на нормите, свързани с животни. Чл. 177 от Закона за ветеринарномедицинската дейност са престъпили трима стопани на кучета, които са ги разхождали без повод. Законът за защита на животните изисква собственикът на животно компаньон да не позволява то да напуска мястото за отглеждане и да навлиза в чужда територия или пък на обществени места. Чл. 35 (1) от ЗЗЖ е нарушен, след като в кв. „Железник“ немска овчарка, отглеждана в частна къща с двор, е успяла да избяга, макар и за малко.

Чл. 31 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора е бил пренебрегнат. Подаден е сигнал, че в кв. „Кольо Ганчев“ се движи пътно-превозно средство с животинска тяга, с други думи кон с каруца. Возилото обаче е без регистрация и не отговаря на техническите изисквания.

Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора (чл. 17) не позволява завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя. Търговец е решил да се възползва от струпването на много хора и деца при запалването на коледните светлини и на елхата пред Община Стара Загора преди 5 дни и е разположил сергия със светещи играчки. Но е пропуснал да се снабди с необходимите документи за легална продажба.

Има и няколко случая, свързани с нарушени правила в шофирането и паркирането. Водачът на таксиметров автомобил е очаквал клиенти на място, извън обозначените за целта стоянки. Трима водачи на индивидуални електрически превозни средства са ги управлявали в нарушение на чл. 80а от ЗДВП, има и случай на опит за повреждане на скоба, поставена на автомобил в нарушение.

Шестима са си позволили да консумират алкохол на открито на места, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности. Друг е нарушил Наредбата за обществения ред (чл. 18) и е причинил замърсяване на обществено пространство.

В седмичния бюлетин с нарушения е вписан и един случай на смутител на общественото спокойствие и тишина, който е вдигал шум в часовете за покой, регламентирани от чл. 6 (1) от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора.

