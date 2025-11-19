С Quiz – Play Smart отбелязваме

20 ноември – Международен ден без тютюнопушене.

Регионална здравна инспекция – Силистра, Община Силистра чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ), Превантивен информационен център по зависимости (ПИЦ) и Клуб на знаещите „Пеликан“ от гр. Силистра организират THE QUIZ – PLAY SMART , който ще се преведе на 20.11.2025 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 17:00 ч. в хотел „Данубе“ в гр. Силистра.

В състезанието ще вземат участие ученици от осем училища – ПМГ „СВ. Климент Охридски“, ЕГ „Пейо Яворов“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, ПГПТ „Евлогий Георгиев“, ПГМТ „Владимир Комаров“, СУ „Никола Й. Вапцаров“, ПГС „Пеньо Пенев“, СпУ „Дръстър“ с отбори съставени от пет ученици от деветите класове. Целта на Куиза е да провери познанията на учениците по темите за новите тютюневи и никотинови изделия, психоактивни вещества, правонарушенията в тийнейджърска възраст и др. теми от общ характер. Организаторите на срещата са се погрижили в приятна обстановка участниците да получат нови познания и да създадат нови приятелски запознанства.

Състезанието е от затворен тип без публика, така че следете нашите публикации за да разберете, кой отбор е показал най-добри знания по темите.

На участниците пожелаваме успех!

