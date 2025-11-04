20 души ще бъдат наети в помощ на кметовете на малките населени места



С инициативата на Община Стара Загора се постига двоен положителен ефект: ангажимент за трайно безработни хора и помощ за селата

20 души ще бъдат наети от Община Стара Загора, за да полагат труд в 17 населени места на територията на общината в помощ на кметовете и кметските наместници. Хората ще бъдат назначени по Програма „Обучение и заетост на продължително безработни лица“ по Компонент 2 за работодатели от публичния сектор. 20-те души ще бъдат наети на 4-часов работен ден до 31 декември 2025 г. и ще получават почасово възнаграждение за положения труд по диференцираната от програмата часова ставка.

Община Стара Загора е сключила договор с Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора по тази програмата за обучение и заетост на трайно безработни хора. С тази инициатива местната администрация постига двоен положителен ефект: хората получават възможност да работят и получават заплащане, а кметовете и кметските наместници ще получат помощ и подкрепа в различни дейности.

Хората ще бъдат ангажирани за почистването на канали, дерета и различни терени. По този начин ще бъдат предотвратени евентуални инциденти при неблагоприятни метеорологични условия като например обилни валежи от дъжд или други природни бедствия.

На проведения на 29 октомври традиционен Ден на кмета и кметския наместник в Община Стара Загора управниците на малките населени места бяха запознати с възможностите на програмата.

