2 седмици до празника на българските традиции – Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КМЕТСТВО СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ“ СТАРА ЗАГОРА

РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА“

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1952“ СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА“

Старозагорски бани

30 и 31 август 2025 г.

30 август /събота/

I сцена

9.00 – 10.00 часа

1. НЧ „Просвета 1898“ с. Сладък кладенец, община Стара Загора

1.1 ЖФГ „Веселие“

1.2 Индивидуален изпълнител: Каля Димова

2. НЧ „Христо Ботев 1927“, с. Черна гора, община Братя Даскалови

2.1 Певческа група „Млади сърца“

3. НЧ „Димитър Наумов 1908“ с. Преславен, община Стара Загора

3.1 ЖПГ „Росна китка“

3.2 МФГ „Жътвари“

4. Тракийско дружество „Одринска епопея“, гр. Поморие

4.1 Певческа група „Тракийка“

5. НЧ „Светлина 1904“ с. Дунавци, община Казанлък

5.1 Певческа група

6. НЧ „Стефан Генчев 1901“ с. Хрищени, община Стара Загора

6.1 Фолклорна група „Райска ябълка“

6.2 Индивидуален изпълнител: Кремена Ганева

6.3 Индивидуален изпълнител: Иван Иванов

10.00 – 11.00 часа

7. НЧ „Христо Ботев 1952“ с. Старозагорски бани, община Стара Загора

7.1 Танцова група „Еньовче“

7.2 Индивидуален изпълнител: Божидара Николова

7.3 Певческа група „Зорница“

7.4 Индивидуален изпълнител: Йонка Костадинова

7.5 Индивидуален изпълнител: Петър Михалев

8. Гайдарски състав „Ангел войвода“, гр. Стара Загора

9. Сдружение „Пирински ритми“, гр. Петрич

9.1. ТС „Пирински ритми“

11.00 часа

Официално откриване на събора

Представителен народен хор „Одринска епопея“ Стара Загора

Представителен ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки“ при НЧ „Развитие 1878“ с. Дълбоки, община Стара Загора

11.45 – 13.00 часа

10. Клуб за автентични песни и танци „Васила Вълчева“ с. Калипетрово, община Силистра

10.1 Танцова група

10.2 Певческа група

10.3 Индивидуален изпълнител: Калоян Йорданов

11. Клуб на пенсионера „Иглика“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас

11.1 Певческа група „Иглика“

11.2 Индивидуален изпълнител: Елена Танчева

12. НЧ „Христо Ботев – 1897“, гр. Сливен

Школа за народно пеене „Славейче“

12.1 Индивидуален изпълнител: Пламена Василева Дикова – 14 г.

13. Танцова формация „Лудогорско настроение“ гр. Разград

14. Клуб на пенсионера „Тракийски гласове“, кв. „Горно Езерово“, гр. Бургас

14.1 Певческа група „Тракийски гласове“

15. Тракийско дружество, община Средец, област Бургас

15.1 Група за изворен фолк „Момина сълза“

16. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1942“, с. Коларово, община Главиница

16.1 Певческа група „Пъстра Китка“

17. НЧ „Христо Ботев 1898“ с. Ценово, община Ценово

17.1 Мъжка певческа група „Мераклии“

18. НЧ ,,Поука-1908′, с. Черногорово, община Димитровград

18.1 ГНХ ,,Славяни“

19. Клуб на пенсионера „Дълголетие“, к-с Славейков, гр. Бургас

19. 1 Певческа група „Чаровна възраст“

13.00 – 14.00 часа

20. НЧ „Дядо Иван Арабаджията 1926“ ,с. Царацово, община Марица

20.1 ЖПГ „Дикани“

20.2 МПГ „Дикани“

21. НЧ „Просвета 1964“ с. Крислово, община Марица

21. ЖСПГ „От извора“

22. НЧ „Соколов 1919“ с. Паничери, община Хисаря

22.1 Женска група за автентичен фолклор

22.2 Мъжка група за фолклор

22.3 Индивидуален изпълнител: Христо Шилков

23. ТД „Яни Попов“ и НЧ „Пробуда 1914“ гр. Ивайловград

23.1 Тракийски хор „Яни Попов“

24. ПК „Александър Георгиев – Коджакафалията“ с. Зидарово, община Созопол

24.1 Певческа група „Зеленика“

24.2 Индивидуален изпълнител: Емил Добрев 4 г.

24.3 Индивидуален изпълнител: „Керка Владикова

24.4 Индивидуален изпълнител: Живка Минева

14.00 – 15.00 часа

25. ПК „Прогрес“ гр. Бургас, к-с Славейков

25.1 Певческа група „Теменуга“

26. НЧ „Просвета 1926“ с. Крум, община Димитровград

26.1 Певческа фолклорна група

26.2 Група за народни обичаи и ритуали

27. НЧ „Просвета 1963“ с. Соколица, община Карлово

27.1 Певческа група „Млади сърца“

28. БЧ „Стефан Караджа – 1924“, с. Стефан Караджов, община Болярово

28.1Танцова група „Извор“

29. НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик, община Тунджа

29.1 Певческа група „Росна китка“

30. НЧ „Просвета 1908“, с. Овощник, община Казанлък

30.1 Певческа група „Пъстра броеница“

31. НЧ „Светлина – 1928“, с. Деветак, община Карнобат

31.1 Група за изворен фолклор

15.00 – 16.00 часа

32. НЧ „Светлина 1928“ с. Ръжена, община Казанлък

32.1 Група за народни обичаи и ритуали

32.2 Детска танцова група „Патиланци“

33. НЧ „Развитие – 1897“, с. Дибич, община Шумен

33.1 Танцов състав за автентичен фолклор „Лудоселци“

33.2 Женска певческа група „Лудоселци“

33.3 Мъжка певческа група „Лудоселци“

34. НЧ „Съгласие 1882“ ,с. Осмар, община Велики Преслав

34.1 Група за изворен фолклор

34.2 Дует – Ивона и Стефани Колеви

34.3 Танцова група „Исмарос“

16.00 – 17.00 часа

35. НЧ „Г. С. Раковски 1934“, с. Григорево, община Елин Пелин

35.1 Трио „Григоревче“

35.2 Дует

35.3 Фолклорна група „От извора“

36. НЧ „Просвета 1910“ с. Тенево, община Тунджа

36.1 Певческа група за автентичен фолклор

37. НЧ „Христо Ботев 1897“ гр. Сливен

37.1 Индивидуален изпълнител: Никол Милкова

38. НЧ „Светлина 1912“ с. Николаево, община Сливен

38.1 Индивидуален изпълнител: Симона Димитрова, 5 г.

39. НЧ „Цвятко Радойнов 1885“ гр. Крън, община Казанлък

39.1 Танцова група „Елтимира“

40. НЧ „Селска пробуда“ с. Градина, община Първомай

40.1 Женска певческа група

40.2 Танцов клуб „Евридика“

40.3 Индивидуален изпълнител: Недялка Стоева

41. НЧ „Развитие 1882“ гр. Симеоновград

41.1 Вокална група „Водолей“

17.00 – 18.00 часа

42. НЧ „Наука – 1907 г.“, с. Пролом, гр. Карлово

42.1 ФГ „От извора“

43. НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

43.1 Певческа група

44. НЧ „Бяло море -1929“ ,с. Черничево , община Крумовград

44.1 Група за автентичен фолклор „Дунята“

45. НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Пъстрен, община Опан

45.1 Женска фолклорна група „Росна китка“

45.2 Индивидуален изпълнител: Яна Станкова

46. НЧ „Просвета 1915“ гр. Раднево

46.1 Женска певческа група

46.2 Мъжка певческа група

46.3 Индивидуален изпълнител: Желязко Христов

30 август /събота/

II сцена

9.00 – 10.00 часа

1. НЧ „Отец Паисий 1903“ с. Средно градище, община Чирпан

1.1 Певческа група „Китката“

2. Индивидуален изпълнител: Росица Богданова, с. Еленино, община Стара Загора

3. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1922“ с. Коньово, община Нова Загора

3.1 Фолклорна певческа група

4. ПК „Българка“ гр. Сливен

4.1 Фолклорна група

4.2 Индивидуален изпълнител: Славка Радева

5. ПК „Даме Груев“ гр. Сливен

5.1 Фолклорна група „Здравец“

5.2 Индивидуален изпълнител: Иванка Георгиева

6. НЧ „Развитие 1860“ с. Коларово, община Раднево

6.1 Певческа група за автентичен фолклор

6.2 Индивидуален изпълнител: Гелка Стефанова

7. НЧ „Възраждане 1927“, с. Калояновец, община Стара Загора

7.1 Група за обработен фолклор

10.00 – 11.00 часа

8. НЧ „Пробуда 1914“, гр. Ивайловград, клон Лъджа

8.1 Певческа група за обработен фолклор

9. НЧ „Пробуда -1928“, с. Маджерито, община Стара Загора

9.1 Женска Фолклорна Група

9.2 Индивидуален изпълнител: Донка Господинова

„Стоян на мама думаше“

10. НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово, община Стара Загора

10.1 Певческа група

11. НЧ „Митьо Станев“, с. Малко Кадиево, община Стара Загора

11.1 Певческа група „Златен клас“

11.2 Индивидуален изпълнител: Ивон Генова(гъдулка)

12. НЧ „Габрово 2002“ гр. Габрово

12.1 Танцов клуб „Боженци“

11.00 часа

Официално откриване на събора – I сцена

Представителен народен хор „Одринска епопея“ Стара Загора

Представителен ансамбъл за автентичен фолклор „Дълбоки“ при НЧ „Развитие 1878“ с. Дълбоки, община Стара Загора

11.45 – 13.00 часа

13. НЧ „Антон Билкин 1929“, гр. Хисаря

13.1 Женска фолклорна група

13.2 Мъжка фолклорна група

13.3 Смесена фолклорна група

14. НЧ „Христо Ботев 1929“, с. Михилци, общ. Хисаря

14.1 Фолклорна група „Михилски напеви“

15. НЧ „Христо Ботев 1874“ с. Рупките, община Чирпан

15.1 Детска ФГ „Надежда“

15.2 Индивидуален изпълнител: Божидара Йовчева 8 г.

16. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1921“ с. Малка Верея, община Стара Загора

16.1 Индивидуален изпълнител: Изабел Мемдуева 11 г.

16.2 Индивидуален изпълнител: Симона Динчева 9 г.

16.3 Дует Изабел Мемдуева и Симона Динчева

17. НЧ „Искра-1926“ ,с. Каснаково , община Димитровград

17.1 Група за народни обичаи и ритуали ще представи :

17.2 Представителна група за автентичен фолклор:

18. ЮЛНЦ „Коло-Ра“, гр. Хасково

18.1Танцова група „Копо-Ра“

13.00 – 14.00 часа

19. Народно читалище „Гранит 1928“, с. Ново село, община Стара Загора

19. 1 Сборна детска група „Новоселчета“

20. ПК „Надежда“, с. Злати войвода, община Сливен

20.1 Певческа група

20.2 Индивидуален изпълнител: Петка Рандева

21. НЧ „Просвета 1929“ с. Мало Конаре, община Пазарджик

21.1 ДЮТС „Българъ“

22. Детско-юношески танцов състав „Българъ“ гр. Пловдив

23. НЧ „Просвета 1921“, с. Злато поле, община Димитровград

23.1 Група за автентичен фолклор „Златица“

24. НЧ „Балканска звезда 1896“, гр. Габрово

24.1 Фолклорна група „Зорница“

25. НЧ „Васил Левски 1929“ с. Сталево, община Димитровград

25.1 Певческа група автентичен фолклор

26. НЧ „Зора 1929“ с. Харачерите, община Габрово

26.1 Индивидуален изпълнител: Станислав Сапунов, 10 г.

27. Елица Капсъзова, 4 г. гр. Пловдив

14.00 – 15.00 часа

28. ПК „Св. Николай Чудотворец“ гр. Бургас

28.1 Танцова група

28.2 Певческа група „Морски бриз“

29. Клуб на пенсионера „Тракийска огърлица“, кв. Лозово, община Бургас

29.1 Танцова група „Лозница“

30. Клуб на пенсионера „Малоазийска зора“, к-с Славейков, гр. Бургас

30.1 Певческа група „Малоазийска зора“

31. Клуб на пенсионера „Морски звуци“, гр. Бургас

31.1 Индивидуален изпълнител: Димитринка Вачева

32. Клуб на пенсионера „Морски звуци“, гр. Бургас

32.1 Индивидуален изпълнител: Марийка Стоянова

33. Клуб на пенсионера „Тракийка огърлица“, кв. „Лозово“, гр. Бургас

33. 1 Певческа група „Тракийска огърлица“

34. Диляна Димитрова Димитрова, 6г., гр. Костинброд

35. НЧ „Просвета 1928“ с. Черни връх, община Камено

35.1 Певческа група

36. НЧ „Свети Боян Княз Български 2006“ гр. Панагюрище

36.1 Танцова група „Средногорци“

15.00 – 16.00 часа

37. НЧ „Христо Танев 2020“ гр. Стара Загора

37.1 Танцов клуб „Тракийка“

38. ЦПЛР гр. Стара Загора гр. Стара Загора

38.1 Индивидуален изпълнител: Доротея Кирова 8 г.

39. НЧ „Алеко Константинов – 1907“, с Марково

39.1 Индивидуален изпълнител: Иванка Апостолова

40. НЧ „Пробуда 1927“ с. Бряст, област Хасково

40.1 Певческа група за изворен фолклор

41. Танцов клуб „Лудория“ гр. Пловдив

42. НЧ „Иван Вазов 1999 “ гр. Мадан, община Мадан

42.1 Индивидуален изпълнител: Красимира Апостолова 11 г.

43. Тракийско сдружение „Лазо Лазов“ гр. Средец

43.1 Певческа формация „Странджански букет“

43.2 Индивидуален изпълнител: Мария Хамбарлиева

44. НЧ „Светлина 1932“ с. Тамарино, община Стралджа

44.1 Фолклорна певческа група „Тамара“

16.00 – 17.00 часа

45. НЧ „Стефан Караджа – 1942“, с. Малина, община Генерал Тошево, област Добрич

45.1 Индивидуален изпълнител: Йордан Господинов

45.2 Дует Емилия Колева и Кръстинка Димитрова

45.3 Индивидуален изпълнител: Преслава Галинова

46. НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

47. НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1926“ с. Съдиево, община Нова Загора

47.1 Певческа група „Здравец“

48. НЧ „Победа 1941“ с. Горичане, община Шабла

48.1 Певческа група „Кардарина“

48.2 Индивидуален изпълнител: Росица Кръстева

49. Народно читалище „Христо Ботев – 1931“, с. Чалъкови, община Раковски

49.1 Женска певческа група

49.2 МПГ „Дуванджийски соколи“

50. НЧ „Просвета – 1892“, гр. Стралджа

50.1 Фолклорен ансамбъл „Въжички“

17.00 – 18.00 часа

51. ПК „Тракиец“, с. Миролюбово, община Бургас

51.1 Фолклорна група „Тракиец“

52. Дом за стари хора „Кенана“ гр. Хасково

52.1 Вокална група „Нежни сърца“

53. НЧ „Отец Паисий 1905“ с. Горно Черковище, община Казанлък

53.1 ТК „Роза“

53.2 ЖПГ „Роза“

53.3 Индивидуален изпълнител:

54. ПК „Възраждане“, град Гълъбово

54.1 Група за автентичен фолклор „Карабунарки“

54.2 Дует: Тинка Колева и Иванка Гочева

55. Индивидуален изпълнител: Мария Тодорова Колева, гр. Ямбол

56. НЧ „Пробуждане-1870“, с. Спасово, гр. Чирпан

56.1 ФГ „Болярка“

57. НЧ „Просвета – 1915“, гр. Раднево

57.1 Квартет „Лира“

57.2 Група за обработен фолклор „Здравец“

31 август /неделя/

I сцена

9.00 – 10.00 часа

1. НЧ „Кольо Ганчев 1940“ гр. Стара Загора

1.1 Фолклорна група „Петкана Захариева“

2. НЧ „Съзнание 1933“, с. Християново, община Стара Загора

2.1 Певческа група „Християновски гласове“

3. НЧ „Пробуда – 1927“, с. Остра Могила

3.1 Танцова група

4. НЧ „пробуда 1928“, с. Сулица, община Стара Загора

4.1 Певческа група „Бялата роза“

5. НЧ „Михаил Захариев – 1909“ и Пенсионерски клуб „Роза“, с. Манолово, община Павел Баня

5.1 Певческа група

5.2 Индивидуален изпълнител: Станимир Кръстев, 16 г.

6. НЧ „Железник 1988“ гр. Стара Загора

6.1 Женска фолклорна група „Огърлица“

6.2 Детска фолклорна група „Герданче“

6.3 Индивидуален изпълнител: Дария Стоянова

6.4 Индивидуален изпълнител: Таньо Манев

6.5 Индивидуален изпълнител: Анет Добрева

10.00 – 11.00 часа

7. НЧ „Отец Паисий -1933“ ,с. Хаджиево , община Пазарджик

7.1 Танцов клуб „Тракийка“:

8. НЧ „Зора 1928“ с. Ханово, община Тунджа

8.1 Певческа група

8.2 Фолклорна формация „Хановци“

9. НЧ „Пробуда 1926“ с. Добрич, община Димитровград

9.1 Певческа група за автентичен фолклор

9.2 Група за народни хора „Доброшин“

10. НЧ „Пробуда 1924“ с. Сърнево, област Бургас

10.1 Певческа група за изворен фолклор

10.2 Група за народни обичаи и ритуали

11. Пенсионерски клуб „Странджа“, гр. Средец, област Бургас

11.1 ЖФГ „Китка здравец“

11.00 – 12.00 часа

12. НЧ „Рало 1891“ ,гр. Вълчедръм, област Монтана

12.1 Фолклорен състав за обреди

13. НЧ „Пробуда 1906“ гр. Кермен

13.1 Фолклорен танцов състав „Кермен“

13.2 Женска певческа група

13.3 Мъжка певческа група

13.4 Индивидуален изпълнител: Денчо Петров

14. НЧ „Пробуда 1931“ с. Чубра, община Сунгурларе

14.1 СТС „Феникс“

15. НЧ „Искра 1909 “ с. Константиново, община Варна

15.1 Индивидуален изпълнител: Виктор Атанасов, 11 г.

16. ОУ „Любен Каравелов “ гр. Ямбол

16.1 Индивидуален изпълнител: Божидар Иванов

12.00 – 13.00 часа

17. НЧ „Хаджи Найден Йованович 1935“, с. Юнаците, община Пазарджик

17.1 Група за изворен фолклор „Хаджиклийка“

18. НЧ „Пенчо Славейков 1983“ гр. Бургас

18.1 Хор „Самодивски огън“

19. НЧ „Знание 1914“ с. Трънково, община Раднево

19.1 Певческа група „Карачилия“

19.2 Индивидуален изпълнител: Мария Кънчева, 14 г.

20. Народно читалище „Светлина – 1926“, с. Селиминово, община Сливен

20.1 Танцова формация „Велико Сяров“

21. НЧ „П.К. Яворов – 1925“, с. Церковски, гр. Карнобат

21.1 Женска певческа група

22. НЧ „Георги Тодоров 1940“ с. Владимирово, община Добрич

22.1 ПТААФ „Главанци“

22.2 Женска певческа група

22.3 Мъжка певческа група

22.4 Индивидуален изпълнител: Виктория Митева

13.00 – 14.00 часа

23. НЧ „Просвета 1909 г.“, с. Белозем, община Раковски

23.1 ФПГ „Белоземска плетеница“

23.2 Индивидуален изпълнител: Гергана Запрянова, 11 г.

23.3 Индивидуален изпълнител: Ванеса Каракехайова, 9 г.

23.4 Индивидуален изпълнител: Мирослава Стоянова, 11 г.

24. Танцово студио „Златен Пламък“, гр. Бургас

24.1 Танцов състав „Златен пламък“

25. НЧ «Зора 1903г» и ПК «Здравец», с. Търничени, община Павел баня

25.1 Певческа група

31 август /неделя/

II сцена

9.00 – 10.00 часа

1. НЧ „Антон Страшимиров“ с. Черганово, община Казанлък

1.1 Женска певческа група „Перуника“

1.2 Мъжка певческа група

1.3 Индивидуален изпълнител: Вяра Добрева, 14 г.

2. Клуб на пенсионера с. Черганово, община Казанлък

2.1 Женска певческа група „Росна детелина“

2.2 Индивидуален изпълнител: Сийка Димитрова, 74 г.

3. НЧ „Христо Ботев – 1897“, с. Розово, община Казанлък

3.1 Женска певческа фолклорна група:

3.2 Мъжка певческа фолклорна група

3.3. Индивидуален изпълнител: Радка Тодорова

4. Танцов клуб „Балканци“ гр. Стара Загора

5. ДГ № 16 „Горски кът“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора

5.1 Певческа група „Горски кът“

6. Школа по народно пеене „Солвъ“ гр. Стара Загора

6.1 Певческа група „Солвъ“

6.2 ВГ „Солвъ“

6.3 Индивидуален изпълнител: Юлия Мароновска

10.00 – 11.00 часа

7. Мъжка фолклорна група „Тракиец“, c. Тракия, община Опан

8. НЧ „Христо Ботев – 1897“ , гр. Сливен

8.1 Танцов клуб „Мераклий“

9. Вокална група „За България“ при ОУ „Георги Райчев“ Стара Загора

9.1 Индивидуален изпълнител: Камелия Кънева

9.2 Индивидуален изпълнител: Дария Кънева

9.3 Дует „Българче“ – Дария и Камелия Къневи

9.4 Индивидуален изпълнител: Марк Дончев – гайда

10. НЧ „Светлина 1862“ с. Любенова махала, община Нова Загора

10.1 Танцов състав „Хубавелки“

11. НЧ „Просвета-1908“,с. Овощник , община Казанлък

11.1 Певческа група „Пъстра броеница“

11.2 Танцова група „Чудомир“

11.3 Певческа група „Шарени мъниста“

11.4 Индивидуален изпълнител: Габриела Иванова, 14 г.

11.5 Индивидуален изпълнител: Дария Терзиева, 13 г.

12. Стефани Желязкова Йорданова, 5г. гр. Чирпан

11.00 – 12.00 часа

13. НЧ „Васил Левски 1928“, с. Българин, община Харманли

14. НЧ „Светлина 1928“ с. Самуилово, община Сливен

14.1 Детски танцов състав „Изворче“

14.2 Индивидуален изпълнител: Станка Домусчиева

14.3 Детска певческа група „Звънчета“

14.4 Детски танцов състав „Изворче“

15. НЧ „Съзнание 1890“ с. Жълти бряг, община Стамболово

15.1 Танцова група за автентични танци

15.2 Певческа група за автентичен фолклор

16. НЧ „Пейо Яворов 1867“ гр. Чирпан, община Чирпан

16.1 Дует „Яворова сълза“

16.2 Индивидуален изпълнител: Мария Гаджева

17. Клуб на пенсионера „Златна есен“, гр. Симеоновград

17.1 Певческа група

17.2 Индивидуален изпълнител: Златка Делева

12.00 – 13.00 часа

18. Музикална школа „Фолклорно бъдеще“ гр. Пловдив

18.1 Индивидуален изпълнител: Мине Исмаил, 6 г.

19. НЧ „Прогрес 1939“ с. Старцево, община Златоград

19.1 Детска фолклорна група „Изворни песни“

19.2 Индивидуален изпълнител: Огняна Димитрова, 10 г.

19.3 Индивидуален изпълнител: Божидара Куледжиева, 12 г.

20. НЧ „Изгрев 1958“ с. Джинот, община Стралджа

20.1 Танцова група „Хоротропци“

20.2 Певческа група „Изгрев“

20.3 Певческа група „Изгревче“

21. НЧ „Просвета 1896“ гр. Меричлери

21.1 Група за народни хора „Магия“

21.2 Група за автентичен фоклор

13.00 – 14.00 часа

22. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1912“ с. Оборище, община Панагюрище

22.1 Група за автентичен фолклор „Ламба-Ламба“

22.2 Танцов клуб „Шарена броеница“

22.3 Женска певческа група „Гълабенца“

23. НЧ „Георги Сава Раковски 1921“ с. Главан, община Гълъбово

23.1 Танцова група „Главанци“

24. НЧ „Петко Маналов“, с. Долно Изворово, община Казанлък

24.1 Детска вокална група „Звънче“

24.2 Дует: Цветелина Ганева и Мерай Туфанова

24.3 Индивидуален изпълнител: Цветелина Ганева

Facebook

Twitter



Shares