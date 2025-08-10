19 медала, от които 12 златни донесоха самодейците от Русенско след участието в 13-ия национален събор на българското народно творчество

Впечатляващо представяне на самодейците от Русенско по време на Тринайсетия национален събор на българското народно творчество в Копривщица.

Там те завоюваха общо деветнайсет медала, от които 12 са златните. Сред спечелените медали са още четири сребърни и три бронзови отличия. По думите на журито изпълнението на съставите от региона е било на изключително високо ниво, а отличията безапелационни спечелени. В инициативата, която се реализира с логистичната подкрепа на Областна администрация и Регионалния експертно-консултативен и информационен център „Читалища” /РЕКИЦ/ участваха над 130 души от общините Русе, Бяла, Иваново и Две могили. „Фолклорът и родовата памет са нашият вътрешен компас. Те са жива памет, която ни свързва с корена и ни дава силата да растем. Когато пазим и предаваме своите песни, приказки и празници, ние не просто съхраняваме миналото, ние му даваме бъдеще“, коментира Драганов и посочи, че човек, който помни откъде идва, винаги ще знае накъде върви.

Групата за автентичен фолклор „Хърцойки“ към беленското Народно читалище „Трудолюбие 1884“ с художествен ръководител Милена Колева спечели второ място. Те зарадваха публиката с „Тъз ниделя“ и „Тръгнал дядо“. Овациите обраха и от Мъжката коледарска група към Народно читалище „Кирил и Методий 1922“ в село Пиргово. Със своя репертоар, подготвен от художествения ръководител Мирослав Янакиев те взеха златен медал. Мъжете от Иваново представиха „Янко чобан“, „Мома Драганка“ и „Ний кат излезем, Господ да влезе“. Особена радост за всички предизвикаха и изпълнителите от Две могили. Местната група за автентичен фолклор „Чилновските баби“, които изпълниха акапелно „Петър фенер пали“ и „Мила дъще, мамина“ също бяха удостоени с престижното първо място. Златен медал имаше и за представеното от тях етно ревю за битова хърцойска тъкан, изработена на домашен стан. Художественият ръководител на инициативата бе Стефка Атанасова. Далеч не по-малко усмивки донесоха и певиците Донка Великова и Юлия Митева, които поотделно грабнаха сребърни медали, а в дует спечелиха трето място. Те разтопиха сърцата на журито и на дошлите на събора с „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Спуснало слънце три люлки“, „Пуста младост“, „Що ми се нещо белее“, „Залюбих мамо“ и „Тази вечер не съм весела“.

Най-голямо представителство имаше от културните институции от територията на община Русе. Гъдуларят Иван Жеков, както и певиците Тодорка Николова и Йорданка Велева към Пенсионерска фолклорна група „Русчуклийска китка“ завоюваха три златни медали. Жеков представи „Безмензурна мелодия“ и комбинация от фолклорни ритми, а Тодорка Николова – „Кола слиза от гората“. Йорданка Велева пък зарадва присъстващите с „Мъри Тудоро“ и „Милка на мама тихом думаше“. Златен медал имаше и за самата фолклорна група, чийто художествен ръководител е Иван Жеков, като те представиха „Люляла ѝ мома бял камък“ и „Еньо си Станка Залюби“. На второ място се касира певицата Вярка Николова с изпълнение на „Тих вятър вее“, а на трето Андриана Петрова с незабравимото „Тръгнала е Неда, Неда льо, похвали ми се млад Стоян“. Гъдуларят Янко Николов, който представи Народно читалище „Светлина 1928“ в село Хотанца, също получи златен медал. Първото място при него отиде за изпълненията му – „На трапеза“ и „Добруджанска ръченица“. На огромно внимание се радва и ансамбъла за изворен фолклор „Николово“ от местното народно читалище „Пробуда 1901“. Тя бяха буквално неуморни и повече от 10 минути радваха публиката, предизвиквайки бурни овации. Техни художествени ръководители бяха Румяна Русева и Людмила Венкова, а богатият им репертоар включваше много хора и песни. Ансамбълът също си тръгна със златен медал от Копривщица. Любопитен факт е, че на сцената през цялото време и участвайки с много богат репертоар бе и кметът на населеното място Златан Ванев, който е и председател на читалището. „Алтън Стояна“ и „Менци ми дрънкат“ донесоха първо място на Иванка Илиева, която представи пенсионерски клуб „Надежда“ от село Хотанца. Групата за изворен фолклор към Народно читалище „Просвета 1915“ в русенския квартал долапите с художествен ръководител Снежана Атанасова също взеха първо място за представянето на обичая „Предсватбени приготовления и гледане дара на булката“. Те взеха и още едно първо място, като този път то бе за словесен фолклор и по-точно „Преживелиците на Мара и Стуяна през годините от участията им в Копривщица“. Същевременно женската фолклорна група към читалището може да се похвали с трето място с изпълненията на „Данке, любе, Данке“ и „У Станкини има, мамо“.

