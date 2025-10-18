182 каратисти мерят сили в традиционния турнир по карате киокушин „Купа Стара Загора“

Секретарят Николай Диков: Община Стара Загора подкрепя децата, които тренират, и развитието на спорта чрез безвъзмездно ползване на спортните бази

182 каратисти от страната се състезават днес в традиционния турнир по карате киокушин „Купа Стара Загора“. Надпреварата се провежда в спортна зала „Иван Вазов“ в Стара Загора и събира участници от клубове в Самоков, Айтос, Русе, Габрово, Добрич, София и други градове.

Младите каратисти във възрастова група до 12 и до 14 години демонстрират впечатляваща техника, сила и боен дух, превръщайки надпреварата в истински празник на спорта и спортсменството.

Началото на турнира бе дадено от секретаря на Община Стара Загора Николай Диков, който приветства участниците от името на кмета Живко Тодоров и цялата общинска администрация:

„Добре дошли на всички! Пожелавам ви много сила във всяка битка – и най-вече честна надпревара. Важно е накрая да сте удовлетворени от това, което сте постигнали. Без значение дали е спечелена или загубена, всяка битка носи знания и уроци, които ще ви направят по-силни и уверени“, отбеляза Николай Диков.

Той подчерта, че множеството деца в залата са доказателство, че спортът носи много повече ползи за тяхното развитие, отколкото времето, прекарано пред екраните.

„Родители, бъдете до децата си и ги подкрепяйте – това е безценно“, каза Николай Диков, обръщайки се към присъстващите в залата.

Към организаторите на състезанието по карате киокушин от СККК „АСКЕН“, в лицето на шихан Асен Асенов и съдиите, Николай Диков изрази признателност и подкрепа. Той акцентира, че е важно спортът да продължи да се развива и увери, че Община Стара Загора ще продължи да оказва съдействие, както досега.

Секретарят на старозагорската община заяви, че всички клубове в града ползват общинските спортни бази и съоръжения безвъзмездно, като по този начин се подпомага развитието на децата, които растат здрави и се възпитават чрез спорта.

Шихан Асен Асенов поздрави участниците и им пожела успех в състезанието за „Купа Стара Загора“, което е част от богатата спортна програма на Община Стара Загора по повод празника на града.

На събитието присъстваха Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“, както и експерти от отдела му.

