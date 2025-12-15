181 години от рождението на Капитан Петко Войвода

Община Хасково организира тържествено честване на 181 години от рождението на националния герой и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко Войвода.

На 18 декември (четвъртък) от 11:00 ч. пред паметника на Войводата ще бъдат положени венци и цветя на признателност!

Община Хасково кани всички граждани и гости на Хасково, представители на държавни и общински институции, на политически сили, патриотични организации, образователни и културни институции, читалища и др. заедно да почетем славното дело на Спасителя на Хасково – Капитан Петко Войвода!

Facebook

Twitter



Shares