17-ото издание на фестивала „Светът е за всички“ вдъхнови с музика, танци и споделени мечти

В Дома на културата днес се проведе 17-ото издание на фестивала „Светът е за всички“, който събра десетки участници от 14 населени места в България.

Събитието се организира от Сдружение „Смело сърце“ с подкрепата на Община Русе по Програма „Култура“, като тази година мотото на проявата е „Докосни мечтите ми… Те са част от мен…“. Специален гост на фестивала беше заместник-кметът Димитър Недев.

„Днес споделяме мечти, усмивки и сърца. Всяко изпълнение е доказателство, че когато си подадем ръка, можем да превърнем сцената в дом за всички. Гордея се, че Русе е мястото, където този празник оживява и ни напомня, че заедно светът е по-добър и по-истински“, обърна се към участниците заместник-кметът. Той изказа специални благодарности към организаторите от Сдружение „Смело сърце“ Стойка Панагонова и Пенка Попова, като заяви, че тяхната отдаденост става причина хора от различни възрасти и общности да покажат своите дарби, да преодоляват предразсъдъците и да доказват, че културата и изкуството наистина са универсален език, който сближава и изгражда мостове.

Гост на събитието бе още проф. Юлия Дончева от Русенския университет „Ангел Кънчев“, която също отправи поздрав към организаторите, както и множество приятели на Сдружение „Смело сърце“.

Сцената оживя с повече от 25 концертни изпълнения – песни, танци, театрални постановки и поезия. Сред тях бяха вълнуващото изпълнение на децата от Комплекса за социални услуги „Милосърдие“ към „Каритас“ – Русе, танцът „Детска планета“ на Центъра за специална образователна подкрепа – Русе, емоционалното „Хвърчило“ на учениците от СУ „Йордан Йовков“, както и рециталът „Лято“ на ОУ „Отец Паисий“. Публиката се наслади на разнообразни музикални и танцови изпълнения – от народни ритми, през модерни танци и к-поп, до театралната постановка „Сливи за смет“ на децата от Бургас.

В пространствата на Дома на културата е разположена изложба базар с ръчно изработени произведения – рисунки, гоблени, играчки, декупаж и други, изработени от хора с увреждания, включително потребители на социални услуги. Желаещите да закупят от изложените изделия могат да го направят до края на фестивала, като по този начин ще подпомогнат социалните услуги, участващи във фестивала.

