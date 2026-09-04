17 енергийно обновени жилищни сгради в Казанлък бяха символично открити

На официално събитие в Казанлък бяха символично открити 17 енергийно обновени многофамилни жилищни сгради.

Реализираните проекти са част от последователната политика на Община Казанлък за повишаване на енергийната ефективност на жилищния фонд, подобряване на градската среда и създаване на по-добри условия за живот на гражданите.

На събитието присъстваха домоуправители и представители на входовете на обновените жилищни сгради. Специално подготвена изложба представи сградите преди и след извършената модернизация и показа видимата промяна в техния облик.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова поднесе символичен подарък, предназначен за всеки вход на обновените блокове – часовник, символизиращ новото и по-добро начало за техните жители.

Заместник-кметът на Община Казанлък Аксения Тилева представи въведените в сградите мерки за енергийна ефективност. Наред с дейностите за подобряване на енергийните характеристики, част от проектите включват и изграждане на фотоволтаични системи, които допринасят за намаляване на енергопотреблението и разходите.

През 2026 г. успешно са приключени 17 обекта, като още една многофамилна жилищна сграда ще бъде реализирана със средства на Българската банка за развитие.

Аксения Тилева съобщи, че процесът по обновяване на жилищния фонд в Казанлък продължава, като вече е осигурено финансиране за санирането на още 23 многофамилни жилищни сгради в града.

Заместник-кметът подчерта и успешното административно, финансово и техническо изпълнение на проектите. Всички финансови и технически отчети по реализираните дейности са представени и отчетени без забележки от Управляващия орган.

Енергийното обновяване на жилищния фонд е важна част от последователната политика на Община Казанлък за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот. Общината активно използва възможностите на националните и европейските програми за привличане на инвестиции в енергийна ефективност, които имат пряк ефект за гражданите – по-ниско потребление на енергия, намаляване на разходите на домакинствата, по-добър топлинен комфорт и модернизирана градска среда.

Резултатите от извършеното обновяване вече се усещат и от самите жители. По време на събитието представители на санираните сгради споделиха наблюденията си за намалени сметки за електроенергия и отлична ефективност на поставената топлоизолация. Така ефектът от инвестициите се измерва не само в променения външен облик на сградите, но и в по-добрите условия за живот и намалените разходи на домакинствата.

Енергийно обновени са многофамилните жилищни сгради на ул. „24-ти август“ № 4, ул. „Стара планина“ № 11, ж.к. „Изток“, бл. № 72, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ № 62, ж.к. „Изток“, бл. № 71, ул. „Тракия“ № 25, ул. „Генерал Радецки“ № 1, ул. „Пушкин“ № 5, ул. „Генерал Радецки“ № 7, ул. „Шипченска епопея“ № 26, ж.к. „Изток“, бл. № 7, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“ № 80, ул. „Бяло море“ № 3, ул. „Преслав“ № 4, ул. „Цар Иван Шишман“ № 21, бул. „Освобождение“ № 3 и ж.к. „Изток“, бл. № 20.

Жилищните сгради са обновени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз.

С успешното приключване на 17-те обекта и осигуреното финансиране за още 23 многофамилни жилищни сгради Община Казанлък продължава последователно политиката си за по-енергийно ефективен, модерен и устойчив град, в който инвестициите в сградния фонд водят до реално подобряване качеството на живот на гражданите.