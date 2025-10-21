16 нарушения на общински наредби, сред тях за просия, замърсявания и консумация на алкохол

Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лева са 541 броя

16 нарушения на общински наредби установиха във времето между 13-ти и 20-ти октомври 2025 г. проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“.

Два са случаите на констатирани действия в противоречие с текста на чл. 18 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. И двата са предизвикани от замърсяване на общинска публична територия в град Стара Загора – със земна маса и със строителни отпадъци, изсипани на непозволени места.

Още няколко случая са свързани с нередности около отглеждането на домашни любимци. В индустриалната зона на Стара Загора мъж е държал вързано куче, порода доберман, за което няма регистрацията, императивно изисквана от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В другите 3 случая собственици на кучета са ги разхождали в паркови територии без повод и/или без намордник.

Употребата на алкохол е забранена по всяко време на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини – трима нарушители на чл. 7а от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора ще платят глоба за надигането на бутилки на обществено място.

В седмичния бюлетин присъства и случай на човек, заловен да нарушава възбраната за просия на обществени места. Друг пък е престъпил Наредбата за обществения ред в частта ѝ за недопускане поставянето на афиши, плакати, реклами и др. нагледни агитационни материали на места, извън строго регламентираните.

Както всяка седмица, остават случаите на неправилно паркиране и на съхраняване на излезли от употреба, катастрофирали или с неподновена регистрация моторни превозни средства, които ръждясват по улици и междублокови пространства.

