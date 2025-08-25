153 или 613 евро ще се плаща в Шумен за одобряване на ПУП – за до три и над три имота, а удостоверение за настоящ адрес ще струва между 10 и 15 евро

Проектите на промени в наредбите във връзка с приемането на еврото са публикувани на сайта на Община Шумен в период между 11 и 20 август, а срокът на обществените консултации е един месец

153 евро или 613 евро ще се плаща в Шумен за одобряване на ПУП съответно за до три или над три поземлени имота. Това става ясно от публикуваните на сайта на Община Шумен проекти за промени в наредбите във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г. Издаването на удостоверение за настоящ адрес ще струва малко повече от 10 евро за обикновена услуга и около 15 евро – ако бързате, а удостоверението за наследници ще се плаща между 5 и 10 евро според времето на услугата – обикновена, бърза или експресна. 930 евро ще се плаща за мероприятия на ден със зрители, заемащи седящи места на трибуните, а малко над 2208 евро – ако и на терена се обособяват със столове седящи места за зрителите, освен на трибуните. За спортни мероприятия в рамките на международни, републикански и др. първенства таксата ще е близо 430 евро за събитие до 12 астрономически часа, а например за тенис на маса – 3,66 евро на час за двама състезатели.

Това са само част от публикуваните на 15 август промени в 11 наредби на Община Шумен, свързани с приемането на еврото, обясни Румен Въков, начални отдел „Правно осигуряване и ЗОП“ в Община Шумен. Той посочи още, че от 9 години актуализации на глоби и санкции в Община Шумен не е правена и сега се предлага тяхното увеличавана според съвременните цени.

По повод задълженията на органите на местното самоуправление по Закона за въвеждане на еврото в Република България общинска администрация публикува във времето между 11 и 20 август проекти на промени в наредбите за обществени консултации с граждани и юридически лица. Проектите на изменения и допълнения на действащите нормативни актове, попадащи в обхвата на Закона, са публикувани на официалната интернет страницата на Община Шумен в раздел „Администрация“, подраздел „Административни актове“ – „Проекти на наредби и правилници“, както и в секция Общински съвет, подсекция „Нормативни актове“.

Според предложението на администрацията, билетът за входа на Паметника „Създатели на българската държава“ ще е 3 евро, а за пенсионери – 2 евро. За охрана на общински обекти ще се плаща малко над 13 евро на час, за ползване на кухня и други помещения във вилата на Общината на Шуменското плато от външни лица за мероприятия – по 4,60 евро на човек, без нощувката, която пък ще струва около 15 евро на човек, а за сключване на граждански брак ще се дължат от 40 до 51 евро в зависимост от това дали денят е празничен или делничен. За провеждане на мероприятие в Художествената галерия таксата ще е 30 евро, а за заснемане и излъчване на концерти от Телевизия Шумен – по 306 евро на час. Един час участие на Ансамбъла за народни песни и танци „Шумен“ в целия му състав ще струва малко над 613 евро. Наемът на контейнер за строителни отпадъци за до 7 дни ще се плаща от 1 януари по приблизително 76 евро.

Предложените проекти са съобразени с изискванията на превалутиране от левове в евро и закръгляване на получените стойности в евро, както и за задължението за двойно обозначаване на всички цени, такси, административни наказания, правила за определяне на данъчна основа за плащане на данъците, постъпващи в общинския бюджет, поясни Въков.

Пакетът с предложените изменения и допълнения на действащите наредби на територията на общината се предлага в настоящия момент с цел своевременно информиране на всички жители на общината и осъществяване плавен преход за преминаване към разплащания в евро от датата на въвеждането на еврото в Република Българи/ 01.01.2026г./.

Общинска администрация напомня, че считано от 01 януари 2026 г. всички парични суми следва да бъдат определени в евро, като до 31 януари 2026 г. същите могат да бъдат заплащани и в български лева.

Проектите на измененията в нормативната база подлежат на гласуване от Общинския съвет през м. септември и следващите, а гражданите могат да подават своите предложения лично в деловодството на Общината или електронно на указаните в сайта адреси.

Facebook

Twitter



Shares