15 събития в Шумен се включват в седмичната културната панорама

От 18:00 ч. в петък в Концертната зала на НЧ „Добри Войников-1856“ е организиран концерт, посветен на Деня на християнското семейство

Културната панорама за периода 17 – 23 ноември в Шумен включва 15 събития в областта на театъра, изобразителното изкуство, книгоиздаването, музиката, танцът, фолклорното наследство, културни събития и отбелязване на годишнини.

На 17 ноември (понеделник) от 19:00 ч. в Общинския младежки дом – Шумен ще бъде представено стендъп комеди шоу без цензура „Черен хумор“, като входът е с билети.

На 18 ноември (вторник) от 17:30 ч. в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще бъде представена изложбата на Красимир Арсов. От 19:00 ч. в Камерната зала на ДКТ „Васил Друмев“ ще представят пиесата „Зимата на червените фенери“. От 19:00 ч. в зала „Арена Шумен“ ще бъде изиграна театралната постановка „Баща ми се казва Мария – на село“. Входът е с билети.

На 19 ноември (сряда) от 18:00 ч. в Камерната зала в ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ ще бъде представена продукция на класа по „Поп и джаз пеене“ с ръководител Диана Колева. От 18:00 ч. в зала „Сава Доброплодни“ на НЧ „Добри Войников-1856“ ще се проведе събитие, посветено на 90-годишнината от рождението на Юрий Аврамов. От 19:00 ч. в Концертната зала на Общинския младежки дом – Шумен ще бъдат отбелязани девет години от сформирането на Танцова формация „WoW“.

На 20 ноември (четвъртък) от 12:00 ч. в НЧ „Асен Златаров-1872“ е организирана инициативата „Наша книга, наш език“ по повод 145 г. от рождението на Йордан Йовков.

На 21 ноември (петък) от 16:00 ч. в НЧ „Напредък-1869“ ще бъде наредена изложба витрина, посветена на Христина Горанова, която е основател на клуб „Българка“. От 18:00 ч. в Концертната зала на НЧ „Добри Войников-1856“ е организиран концерт, посветен на Деня на християнското семейство.

На 22 ноември (събота) от 9:30 ч. в НЧ „Пробуда-1958“ ще се проведе фолклорна работилница по народно пеене със северняшкия народен певец Петър Кирилов, а от 17:00 ч. той ще представи своя сборник „Стари песенни съкровища“.

В събота от 10:00 ч. в Концертната зала на Общинския младежки дом – Шумен ще се проведе XV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ Шумен 2025. Входът е свободен. От 11:00 ч. в зала „Патиланчо“ на ДКТ „Васил Друмев“ ще бъде представена постановката „Чими“ от сборника „Приключенията на Лиско“. Входът е с билети.

На 23 ноември, неделя, от 11:00 ч. в зала „Патиланчо“ на ДКТ „Васил Друмев“ ще се състои представлението за бебета „Колор“ /ЦВЯТ/. Входът също е с билети.

Цялата културна панорама е на линк: https://www.shumen.bg/bg/posts/index/2025-11

