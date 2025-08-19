15 докладни записки обсъдиха общинските съветници на заседания на постоянните комисии към местния парламент

В пет съвместни заседания десет постоянни комисии към Общински съвет-Разград обсъдиха днес докладните записки за сесията на местния парламент през август. Предложенията за решения са 15, ще се разглеждат на заседанието на Общинския съвет следващия вторник, 26 август. На заседанията на комисиите докладните записки бяха представени от Кмета Добрин Добрев и неговите заместници Елка Неделчева и Зорница Евгениева.

Две от докладните записки са свързани с присъединяването на България към еврозоната. Те са за изменение на общо 13 общински наредби. Измененията касаят всички такси, наемни цени, глоби и имуществени санкции, които, считано от датата на въвеждане на еврото в България, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Сред дългосрочните решения, които се предлага на съветниците да вземат на августовското си заседание, е приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Разград за периода 2026-2030 г. В 26 страници са описани целите, мерките и дейностите за реализиране, съобразени с Националната програма за намаляване на риска от бедствия. С Програмата са запознати институциите, които имат отношение към изпълнението й, публикуване е за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Разград.

На сесията през август предстои и утвърждаване на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2025 г. Те се прилагат за 11-та поредна година в Разград. Два са разделите, по които талантливите деца в областта на изкуствата, науката и спорта могат за бъдат подпомогнати финансово – предоставяне от държавния бюджет на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и предоставяне на еднократно финансово стимулиране от общинския бюджет. Общинската финансова подкрепа се предоставя в края на календарната година, като всяка година общата сума се приема с общинския бюджет. За 2025 г. тя е увеличена спрямо предходната от 35 000 на 40 000 лв. След утвърждаване на решението на сесията Мерките ще бъдат публикувани на сайта на Община Разград и съобразно изискванията ще може да се подават заявления за предоставянето на финансовата помощ.

В сферата на образованието бе обсъдена още една докладна за сесията следващия вторник – за актуализиране на Списъка на средищните училища в община Разград за учебната 2025/2026 г. Той включва 7 училища: ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Разград, ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски и ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец. Прогнозният брой на ученици от населени места в общината, в които няма училища, е 208.

Една от докладните записки за предстоящата сесия е свързана с продължение на действията за разширяване на бизнес зона „Перистър“ за удовлетворяване на интереса на бизнеса към терени за развитие на инвестиции. В нея се предлага да се даде предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с площ 166 565 кв.м. с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на ползване „пасище“ за отреждане на имота „за производствено-складови дейности“. Имотът се намира над настоящата територия на ОП“Бизнес зона „Перистър“. С докладната записка се предлага разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Още една от докладните е свързана с общинското предприятие – продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построената в него сграда, предложената цена е 95 095 лв.

Още 5 имота се предлагат за продажба с докладни записки. Единият е в местността „Арменски лозя“, а четири парцела са в село Ушинци. 30% от продажбата на имотите в Ушинци ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на селото.

Три разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове на имоти във вилните зони, учредяване на безвъзмездно право на ползване за настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в горска територия и учредяване на възмездни права на ползване върху имоти – публична общинска собственост – пасища в землищата на Осенец и Побит камък включва още дневният ред от докладни записки за сесията на 26 август. И за имотите в Осенец и Побит камък важи ангажимента за използване на 30% от приходите за подобряване на инфраструктурата в тези села.

Заседанието на Общински съвет-Разград започва в 13,30 ч. на 26 август в залата на 11 етаж в Община Разград, излъчва се по КИС 13 и на сайта на Община Разград, там са публикувани и докладните записки.

