1434 първокласници ще започнат учебната 2025/2026 година в Стара Загора

„Община Стара Загора е готова и ще осигури нормален учебен процес за

всички ученици през новата 2025/2026 година. Общият брой на

първокласниците, които за първи път ще прекрачат училищния праг, е

1434“, информира Надежда Чакърова, заместник-кметът с ресор „Образование

и младежки дейности“.

Най-много първокласници в Стара Загора тази година ще приеме Пето

основно училище „Митьо Станев“ – 159 деца. В Шесто ОУ „Свети Никола“

училищния праг ще прекрачат 121 първолаци. По 120 първокласници ще

започнат учебната година както в СУ „Иван Вазов“, така и в ОУ „Кирил

Христов“.

В навечерието на новата учебна година заместник-кметът Надежда Чакърова

отправи своите пожелания към учениците, техните родители и учителите:

„Нека първият звънец бъде начало на едно вдъхновяващо и успешно

пътешествие в света на знанието. Скъпи деца, вярвайте в себе си,

задавайте въпроси и мечтайте смело. Уважаеми учители и родители –

благодарим ви за всеотдайността и подкрепата. Заедно създаваме бъдещето.

Община Стара Загора ще продължи да работи за сигурна и мотивираща среда

за всички ученици“, отбеляза зам.-кметът Чакърова.

По традиция и тази година, от името на Община Стара Загора, всички

първокласници ще получат специален подарък – „Книга за първолаците“.

Специално изработеното издание за най-малките е със стихове на Мария

Донева и илюстрации от Елица Сърбинова. На първата страница на книжката

е отпечатано лично послание от кмета на Община Стара Загора Живко

Тодоров, който поздравява децата с вълнуващи думи:

„Мили първокласници! Вие сте най-големите герои! Предстоят ви много

приключения, толкова много за научаване и за разбиране. С всеки ден

светът ще става все по-открит за вас. Ще можете да правите все повече

неща сами. Ще трупате нови и нови знания. Ще започнете с азбуката – само

30 малки букви, а събрани заедно в срички, думи и изречения, те ще ви

разкажат безброй истории, ще ви разкрият тайни и ще ви направят силни и

непобедими.

Община Стара Загора пожелава успешна, спокойна и ползотворна учебна

година на всички ученици, учители и родители!

