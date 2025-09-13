1434 първокласници ще започнат учебната 2025/2026 година в Стара Загора
И тази година, от името на Община Стара Загора, всички първокласници ще
получат специален подарък – „Книга за първолаците“ с лично посвещение от
кмета Живко Тодоров
„Община Стара Загора е готова и ще осигури нормален учебен процес за
всички ученици през новата 2025/2026 година. Общият брой на
първокласниците, които за първи път ще прекрачат училищния праг, е
1434“, информира Надежда Чакърова, заместник-кметът с ресор „Образование
и младежки дейности“.
Най-много първокласници в Стара Загора тази година ще приеме Пето
основно училище „Митьо Станев“ – 159 деца. В Шесто ОУ „Свети Никола“
училищния праг ще прекрачат 121 първолаци. По 120 първокласници ще
започнат учебната година както в СУ „Иван Вазов“, така и в ОУ „Кирил
Христов“.
В навечерието на новата учебна година заместник-кметът Надежда Чакърова
отправи своите пожелания към учениците, техните родители и учителите:
„Нека първият звънец бъде начало на едно вдъхновяващо и успешно
пътешествие в света на знанието. Скъпи деца, вярвайте в себе си,
задавайте въпроси и мечтайте смело. Уважаеми учители и родители –
благодарим ви за всеотдайността и подкрепата. Заедно създаваме бъдещето.
Община Стара Загора ще продължи да работи за сигурна и мотивираща среда
за всички ученици“, отбеляза зам.-кметът Чакърова.
По традиция и тази година, от името на Община Стара Загора, всички
първокласници ще получат специален подарък – „Книга за първолаците“.
Специално изработеното издание за най-малките е със стихове на Мария
Донева и илюстрации от Елица Сърбинова. На първата страница на книжката
е отпечатано лично послание от кмета на Община Стара Загора Живко
Тодоров, който поздравява децата с вълнуващи думи:
„Мили първокласници! Вие сте най-големите герои! Предстоят ви много
приключения, толкова много за научаване и за разбиране. С всеки ден
светът ще става все по-открит за вас. Ще можете да правите все повече
неща сами. Ще трупате нови и нови знания. Ще започнете с азбуката – само
30 малки букви, а събрани заедно в срички, думи и изречения, те ще ви
разкажат безброй истории, ще ви разкрият тайни и ще ви направят силни и
непобедими.
Община Стара Загора пожелава успешна, спокойна и ползотворна учебна
година на всички ученици, учители и родители!