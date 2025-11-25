14 докладни записки приеха общинските съветници на ноемврийското си заседание

14 докладни записки приеха местните парламентаристи на ноемврийско заседание на Общински съвет-Разград.

Докладните бяха представени от Кмета Добрин Добрев и заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Хабибе Расим и Зорница Евгениева. Едно от предложенията, обсъдени на заседанията на постоянните комисии, бе оттеглено от своя вносител заместник-кмета Зорница Евгениева.

В началото на сесията съветниците приеха изменение на Наредба №25 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Разград. С промяната се въвежда електронен прием на децата в първа възрастова група в детските градини. Това се случва в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба №5 на Министъра на образованието и науката. Целта на изменението е да се регламентират условията, реда и критериите за осъществяването на приема на деца в първа възрастова група в детските градини на територията на град Разград, да се гарантира равен достъп до образование на всички деца в общината. Въвеждането на централизирана електронна система за прием на деца в детските градини цели да се осигури равнопоставеност на всички кандидатстващи, както и да се избегне завишаването на норматива за максимален брой на децата в група, определен в приложение № 7 към Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С реализирането на централизирания електронен прием ще се улесни цялостната процедура по приема – кандидатстване, класиране и записване на децата в детска градина, ще се постигне уеднаквяване на процеса по приема във всички детски градини на територията на град Разград. Чрез предоставянето на новата електронна услуга от Община Разград ще се постигне по-добра информираност на гражданите на общината и ще се намали тяхната административна тежест при подаването на заявления за кандидатстване.

Изменена бе и Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2025 г., като се добавиха още 5 имота, за които е проявен интерес за закупуване, за ползване под наем, поставяне на преместваем търговски обект или за поставяне на пчелин.

След дискусия съветниците приеха и План за адаптация към климатичните промени на община Разград 2025 – 2030 г. Планът е разработен във връзка с поет ангажимент от Община Разград за сътрудничество при изпълнение на Мисията на ЕС за адаптация към климатичните промени (партньорство между Европейската комисия, Европейската агенция по околната среда и създадената от тях платформа – Платформа на ЕС за адаптация към климатичните промени – Climate-Adapt) и предоставена техническа помощ от Платформата. Цел на Плана за адаптация към климатичните промени е да се повиши устойчивостта и адаптивния капацитет на община Разград към въздействията на климатичните промени чрез намаляване на уязвимостта на ключови сектори и защита на уязвимите групи от населението, с оглед опазване на здравето, природните ресурси, икономиката и качеството на живот. В отговор на въпроси на съветници за конкретни мерки, по които вече се работи, Кметът Добрин Добрев съобщи, че в момента Община Разград кандидатства по няколко направления за изграждане на фотоволтаични централи, като в някои от проектите има възможности за изграждане и на зарядни станции за електрически автомобили.

Актуализация на Бюджет 2025 също бе сред одобрените предложения за решения. Една от промените във финансовата рамка е свързана с проектиране на светофарни уредби в адаптивно управление с видео трафик детектори на кръстовища в гр.Разград на обща стойност 54 600 лв., както следва: бул.“Априлско въстание“ – бул.“Странджа“ – 10 200 лв.; бул.“Васил Левски“ – бул.“Княз Борис“ – 10 200 лв.; бул.“Васил Левски“ – ул.“Дунав“ – 7 800 лв.; бул.“Княз Борис“ – ул.“Добруджа“ – 9 000 лв.; бул.“Странджа“ – ул.“Грънчарска“ – 8 400 лв.; ул.“Добруджа“ – бул.“Странджа“ – 9 000 лв. Необходимият финансов ресурс ще се осигури за сметка на планираните средства от целева субсидия за капиталови разходи за обект „Контролер за управление на светофарни уредби“ в размер на 53 760 лв. и обект „Паркомати“ в размер на 840 лв. Другата промяна е свързана с това, че в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград за 2025 г. са планирани 21 395 лв. от собствени бюджетни средства за обект „Скейт пъмп трак в гр.Разград – проектиране“. В този вид наименованието на обекта не отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията и е необходимо да се промени наименованието на обекта, а именно: „Изготвяне на проектна документация във фаза „технически проект“ за обект “Многофункционална спортна площадка за колоездене, БМХ и ролкови спортове, включваща асфалтов трак и зона за МТБ умения“, гр.Разград и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

Съветниците одобриха с различни мнозинства и предложенията за: актуализиране на състава на Общинския съвет по наркотични вещества, продажба на имот – частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, както и продажба на два имота във вилната зона и още няколко докладни, свързани с разпореждане с общинска собственост. Сред тях е учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост на политическа партия БСП за 10 години. Одобряване на два подробни устройствени плана и разрешение за изготвяне на ПУП също бяха сред докладните, получили одобрение от съветниците.

