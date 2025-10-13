13 са наложените санкции за нарушение на общински наредби, сред тях е замърсител на с. Дълбоки
Ще глобят шофьори на таксиметрови автомобили, които не са използвали обозначените стоянки
13 са наложените санкции „Акт за установяване на административно нарушение“ през втората октомврийска седмица на 2025 г., вписани в редовния бюлетин. Той се изготвя при съвместните проверки на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ към Община Стара Загора.
Глоба от 300 до 1000 лева грози физическо лице, което изхвърля отпадъците си на неразрешените за това места. В случая глоба ще бъде наложена на гражданин, причинил замърсяването в с. Дълбоки. На непозволено място са изхвърлени 10 чувала с изолация.
Пет са случаите на констатирано съхраняване на излезли от употреба, изоставени или катастрофирали превозни средства по улици, тротоари, площади и междублокови пространства. Нарушението е на чл. 36 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора. Други двама шофьори пък ще бъдат глобени за паркиране на място, където е възможно да попречат на свободното движение на МПС. Още двама таксиметрови шофьори също ще платят за нарушението да си търсят клиенти извън обозначените специални стоянки.
Собственик на куче е нарушил чл. 177, ал. 1, т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, който забранява извеждането на четириногите любимци без повод, а на по-агресивните сред тях – и без намордник.
Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лв. са 390 броя.