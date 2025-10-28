вторник, октомври 28, 2025
13 докладни записки приеха общинските съветници на октомврийската си сесия

13 докладни записки приеха местните парламентаристи на октомврийската сесия на Общински съвет-Разград. те бяха представени от Кмета на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева. 

Съветниците допълниха Програмата за управление и разпореждане-общинска собственост за 2025 г. с 9 имота. За три от имотите – два имота лозя и имот на ул. „Жеравна“98-В – е проявен интерес за закупуване, за 4 ниви край Мортагоново и нива край Дянково – за наем, а за самостоятелен обект в Разград е поискано право за ползване от политическа партия. Докладната за продажба на имота на ул. „Жеравна“ бе сред следващите точки в дневния ред на октомврийската сесия и получи одобрениеот съветниците, така за нея ще бъде обявен търг с тайно наддаване с начална цена от 68 454 лв. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота на бул. „България“№21 П също бе сред темите на докладните за следващата сесия. Право да използват обект на втория етаж с площ от 40,10 кв.м. получиха от ПП“Величие“.

Две от докладните записки бяха свързани с дейности в общинските гори. С едната бе одобрен годишният план за ползване на дървесина на ОП“Разградлес“ за 2026 г. Прогнозното количество дървесина за ползване от общинското предприятие е в размер 34 238 куб.м. лежаща маса, което количество се предвижда да бъде предоставено за продажба по ценоразпис чрез добив и продажба на добита дървесина от склад.

Втората докладна, свързана с общинския горски фонд, бе за утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица. Стойностите се съобразени с промените в пазарните цени. Измененията са и в двете посоки – намаление и повишение, водят до закръгляне на стойностите, но няма драстични промени. Според приложения ценоразпис например технологичната дървесина – цер, габър, и други твърди широколистни, доставена до адрес на клиента – от 108 лв. на пространствен метър става 111,48 лв., трупите – дъб и други твърди широколистни за кубически метър от 216 стават 217,10 лв. Подобни са разликите и в останалите видове и асортименти дървесина.

Три докладни за продажба на имоти – частна общинска собственост на собствениците на законно построените в тях сгради също получиха одобрение от съветниците. И трите имота са в бизнес зона „Перистър“. Имотът, в който се намира строителният хипермаркет на „Гами“ЕООД, е с пазарна цена 51 053 лв., имотът, в който е цехът за ПВЦ на „Ноа Пласт“ООД-Цар Калоян, е с пазарна цена 69 538 лв., а имотът, в който е сервизът за леки и товарни автомобили и външна автомивка на „Юли транс“ЕООД, е на пазарна стойност 37 973 лв.

Две бяха докладните от бюджетната сфера. Едната е за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. Това е първата докладна записка изцяло в евро. Другата докладна е за извършени корекции по бюджета на Община Разград за третото тримесечие на 2025 г. В този период са получени 5 броя дарения в размер на 3 050 лв., които се разходват по волята на дарителите. Издадени са 22 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети и 34 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети.

Съветниците одобриха и годишния отчет относно изпълнение на концесионните договори за 2024 г. Те са общо 6, като единият – за язовир „Липник“ е прекратен по взаимно съгласие на страните през април 2025 г. Водоем край Дряновец, минерална вота от малмоваланжскиводоносен хоризонт „Недокланско дере“, язовер „Осенец“, стадион „Хювефарма Арена“ и язовир „Островче“ са останалите обекти на концесия. Договорите им са за различни срокове.

С решение Общинският съвет даде и разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в местността „Стражецки лозя“с начин на трайно ползване „лозе“ за отреждане на имота „за жилищни функции“ и изграждане на обект „жилищна сграда“.

Последната докладна в дневния ред бе разрешение на обект за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в Стражец, в който „МАТ“ООД предвижда да реализира проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с т.нар. батерии – контейнери за съхранение на енергия. С докладната записка се дава разрешение за изграждане на трасе на електропровод към обект за съхранение на електрическа енергия с номинална мощност 10MW, трасето е с обща дължина 895,90 м., от които 893,80 м. подземно, а останалото – въздушно и общ сервитут – 3 583,60 кв.м.

Заседанието на Общински съвет-Разград бе излъченоонлайн по КИС-13 и на сайта и Фейсбук страницата на Община Разград.

