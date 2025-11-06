125 служители на ОДМВР-Стара Загора са наградени за постигнати резултати и висок професионализъм

Поводът е професионалния празник на българската полиция – 8-ми ноември

Директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Красимир Христов поздрави служителите на ОДМВР-Стара Загора по повод професионалния празник на българската полиция и изрази своята признателност към тях за всеотдайността и отговорността, които проявяват в работата си. Тържеството се проведе днес в сградата на ОДМВР-Стара Загора. Началникът на РУ-Казанлък е награден от главния секретар на МВР с „Писмена похвала“, наградата му бе връчена от старши комисар Христов.

Директорът на ОДМВР-Стара Загора Старши комисар Красимир Христов награди 107 служители, от тях един служител на РУ-Казанлък – с парична награда и 106 служители от различни структурни звена на ОДМВР-Стара Загора с „Писмена похвала“ за постигнати високи професионални резултати.

Още 17 служители на ОДМВР-Стара Загора бяха наградени с „Писмена похвала“ от началника на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Стара Загора комисар Антон Иванов.

Областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков поздравиха служителите на реда по повод празника. Гости на тържеството бяха областният управител на Стара Загора, секретарят на община Стара Загора, заместник-председателят на Районен съд–Стара Загора, Административният ръководител на Районна прокуратура-Стара Загора, заместник районният прокурор, представител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, директорът на РДПБЗН-Стара Загора, ръководителите на териториалните дирекции на ДАНС, ДАТО, БОП и Вътрешна сигурност. Поздравителни адреси бяха получени от кмета на Община Стара Загора, РДПБЗН-Стара Загора, ТДНС-Стара Загора, 61-ва Стрямска механизирана бригада.

