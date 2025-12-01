

Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково





Най-чаканият гост през годината- Дядо Коледа, кацна на летище „Узунджово“ край Хасково. Добрият старец се оказа опитен пилот и избра възстановеното летище „Узунджово“, за да пристигне в Хасково.

Нарамил пълния чувал с подаръци, Дядо Коледа съобщи, че ще се срещне с най-усмихнатите деца, децата на Хасково, в петък, 5 декември, в 18,00 часа пред голямата коледна елха на пл. „Свобода“.

Празниците идват с най-вълшебното коледно шоу със специалното участие на

„Веселяците“ и четирима обичани герои, които ще пеят и танцуват с най-малките жители и гости на Хасково.

Очакват ни прекрасни преживявания и веселие под светлините на коледната елха, с впечатляващи илюминации и една неповторима среща с Дядо Коледа!

Заповядайте!

