Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ и

Анелия Овнарска-Милушева

ВИ КАНЯТ

на представяне на книгата „Зимни обреди край огнището“

2 декември (вторник), 17.30 ч.

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“

ул. „Търговска“ 47

„Зимни обреди край огнището“

Когато започнем да прелистваме последните страници от календара на отиващата си година, а дните ни се напълнят с приповдигнато предпразнично настроение, нека си спомним и за онова ценното, което ни е съхранило като българи през вековете – топлината на огнището, уюта на дома, силата на обичая, и вярата, че доброто винаги намира път.

В свят, който се променя с всяка минута, книгата „Зимни обреди край огнището“ ни връща към корените – към онези тихи, свети мигове, в които душевността се разгръща край пламъка на домашното огнище.

Дава ни порив да продължим напред с благословията на предците, с мъдростта на традицията и с надеждата, че всяка нова година носи със себе си светлина, благодат и смисъл.

Защото празникът не е само в календара – той живее в нас, когато сме заедно, когато помним, когато вярваме.

Какво ще откриете в книгата:

Разказ за прехода между старата и новата година

Живи описания на зимните празници от Игнажден до Йордановден

Интересни, но забравени обредни моменти

Важни обяснения за обредните хлябове

Тълкуване на смисъла на отколешната народна празничност

Няколко стари рецепти

И, може би, идеи за съчетаване на традиционното с новия ни начин на живот

Защо тази книга е важна днес?

Защото старата народна вяра не е застинал момент история, а живо дихание, което може да се открие и в съвременния български дом, независимо дали той е в града или на село, в България или в чужбина.

Защото традицията е преди всичко знание, предавано от поколение на поколение.

Защото старата мъдрост на народа ни има важна стойност и днес.

Защото българската традиционна култура е не само минало, но и настояще, което може да се изживее осъзнато и красиво.

Защото празникът е по-смислен и красив, когато е почетен „по български“.

За автора:

По-официално – Тя е доктор по етнология и културна антропология, организатор на събития и работни ателиета за деца и възрастни, свързани с традиционната българска култура. Съорганизатор и координатор на събори за народно творчество. Лектор и водещ на срещи с фолклорна насоченост.

Малко по-неофициално – Тя е шарена и разпиляна, доста словоохотлива, по детски любопитна и обичаща новите предизвикателства, и срещите с хората. А фолклорът е неразделна част от целия ѝ съзнателен живот. Обича да танцува и да пее, да обикаля България и да се любува на красотите ѝ.

Тя е Анелия Овнарска.

