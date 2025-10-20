120 участници се включиха в турнира по фехтовка за деца – „Купа Варна“

През уикенда в МСК „Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе откритият турнир по фехтовка „Купа Варна“, който бе и първи кръг от Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 г.

В надпреварата взеха участие 120 състезатели от 10 български клуба: „Пентатлон“ (Пазарджик), „Спартак“ (Плевен), „Шумен 1951“, столичните НСА, „Академик“ и „Роял Глори“ и варненските „Черно море“, „Галата 2009“ и „Одесос 2008“. Участваха още пет румънски отбора от Букурещ, Брашов и Констанца, както и „Темп“ от Чорлу, Турция.

Класиране:

Момичета до 10 г.

1.Боряна Петкова – „Галата 2009“

2.Мадлен Маринова – „Роял Глори“

3.Ивон Маринова – „Роял Глори“ и Велина Маркова – „Галата 2009“



Момчета до 10 г. 1.Младен Петров – „Шумен 1951“

2.Петру Росу – „Контраатак“ (Румъния)

3.Матей Нишанов – „Галата 2009“ и Преслав Попов – „Роял Глори“



Момичета до 12 г.

1.Есма Чакър –„Темп“ (Турция)

2.Аделина Руманецова – „Галата 2009“

3.Анна Андреева – „Галата 2009“ и Летисия Джоада – „ЧСМ“ (Румъния)



Момчета до 12 г.

1.Илариан Михай – „Корона“ (Румъния)

2.Валери Трипуноски – „Роял Глори“

3.Радослав Братоев – „Галата 2009“ и Филип Славов – „Галата 2009“



Момичета до 14 г.

1.Ива Стоянова – „Черно море“

2.Радостина Куртакова – „Пентатлон“

3.Мария Камасе – „Атос“ (Румъния) и Мира Русева – София



Момчета до 14 г.

1.Симеон Серев – „Пентатлон“

2.Борис Добрев – София

3.Илариан Михай – „Корона“ (Румъния) и Тудор Владеску – „Корона“ (Румъния).



Организаторите на проявата – фехтовален клуб „Черно море“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка, наградиха призьорите в отделните категории с купи, медали и грамоти.

