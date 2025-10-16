120 състезатели са заявили участие в турнира по фехтовка „Купа Варна“
На 18 и 19 октомври в залата на МСК „Владислав Варненчик“ ще се проведе открития турнир по фехтовка „Купа Варна“, който е 1 кръг за Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 години.
Организатор на надпреварата е фехтовален клуб „Черно море“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.
До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските „Черно море“, „Галата 2009“ и „Одесос 2008“, „Спартак“ (Плевен), „Пентатлон“ (Пазарджик) и столичните „НСА“, „Роял Глори“, „София“ и „Академик“.
Силно е и международното присъствие, като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция – Темп (Чорлу). Награждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.
Програма:
18.10. (събота)
09:00 ч. – U 14 момчета
11:00 ч. – U 10 момичета
13:30 ч. – U 14 момичета
16:00 ч. – U 10 момчета
19.10. (неделя)
09:00 ч. – U 12 момчета
11:30 ч. – U 12 момичета