120 състезатели са заявили участие в турнира по фехтовка „Купа Варна“

На 18 и 19 октомври в залата на МСК „Владислав Варненчик“ ще се проведе открития турнир по фехтовка „Купа Варна“, който е 1 кръг за Купа България на шпага за деца до 10, 12 и 14 години.

Организатор на надпреварата е фехтовален клуб „Черно море“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска федерация по фехтовка.

До момента заявки за участие са дали 120 състезатели от 9 български клуба: варненските „Черно море“, „Галата 2009“ и „Одесос 2008“, „Спартак“ (Плевен), „Пентатлон“ (Пазарджик) и столичните „НСА“, „Роял Глори“, „София“ и „Академик“.

Силно е и международното присъствие, като в проявата ще се включат 5 отбора от Румъния – един от Букурещ и по два от Брашов и Констанца, както и гости от Турция – Темп (Чорлу). Награждаването на призьорите ще бъде след края на всяка възрастова група.

Програма:

18.10. (събота)

09:00 ч. – U 14 момчета

11:00 ч. – U 10 момичета

13:30 ч. – U 14 момичета

16:00 ч. – U 10 момчета

19.10. (неделя)

09:00 ч. – U 12 момчета

11:30 ч. – U 12 момичета

