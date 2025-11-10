12 културни събития ще се проведат в Шумен през седмицата

Втората седмица от месец ноември включва 12 събития, които са част от културната панорама на Община Шумен.

Жители и гости на града могат да посетят планираните театрални, музикални, творчески и празнични събития.

На 10 ноември (понеделник) от 19:00 ч. в Общинския младежки дом – Шумен ще се играе комедията „Златната мина“ с участието на Тончо Токмакиев, Мария Сапунджиева и Милена Маркова – Маца. Отново в 19:00 ч. в НЧ „Добри Войников-1856“ ще бъде представено Stand-up Comedy Show с Димитър Иванов – Капитана – „Хомеопатия за душата“. Входът и за двете събития е с билети.

На 11 ноември (вторник) от 10:00 ч. в НЧ „Тодор Петков 1963“ ще се проведат Есенните празници с пчели и мед. Участие ще вземат и представители от Съюза на българските пчелари. От 11:00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева“ се организира куклен невербален спектакъл „Тъпань“ на Театър „Дани и Деси“. Представлението е музикален разказ за древните български традиции, обичаи и фолклор, като част от Европейската културна съкровищница. Входът е свободен. От 19:00 ч. в Общинския младежки дом ще бъде представен музикалният проект „Да обичаш Гершуин“ с участието на Хилда Казасян, Теодосий Спасов, Васил Петров. Входът е с билети. Отново в 19:00 ч. в голямата зала на ДКТ „Васил Друмев“ ще започне спектакълът „Сграбчи лъва“. Входът е с билети.

На 12 ноември (сряда) от 19:00 ч. в Общинския младежки дом е организирана среща разговор с волейболната легенда Владо Николов. Входът е с билети.

На 13 ноември (четвъртък) от 18:00 ч. в концертната зала на НЧ „Добри Войников-1856“ при вход свободен ще бъдат представени „Вечните песни на Бродуей“. От 18:35 ч. в концертната зала „Проф. Венета Вичева“ Симфониета Шумен организира Оперна гала. Диригент ще бъде Славил Димитров, солисти ще са студенти от класа по оперно пеене на доц. д-р Мариана Пенчева от НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Входът за събитието е с билети.

На 14 ноември (петък) от 16:00 ч. в танцувална зала на Общинския младежки дом ще бъде отбелязан деветият рожден ден на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания.

На 15 и 16 ноември от 11:00 ч. в зала „Патиланчо“ на ДКТ „Васил Друмев“ ще бъдат представени „Приказка за Ох“ (събота) и „Тримата братя и златната ябълка“ (неделя). Входът е с билети.

Повече за предстоящите събития: https://www.shumen.bg/bg/posts/index/2025-11

