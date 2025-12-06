12-годишен вицешампион по акробатика тренира с Йордан Йовчев на Никулден в Бургас

Лошото време не беше пречка за група ентусиасти, които се включиха в двете спортни събития – част от Никулденската програма на Община Бургас.

В 8:30 плувецът Цанко Цанков и любители на плуването в открити води се събраха на плажа в Бургас. Голямото вълнение не им позволи да преплуват предварително очертания маршрут, но пък и не им попречи да се гмурнат за малко в бурното море.

Истинско желание за тренировка с любим спортист демонстрира 12-годишният Гриша Колев. Момчето е вицешампион по акробатика, а дъждът не го спря да се включи в тренировката, която Йордан Йовчев проведе на открития фитнес до ресторант „Нептун“.

Заради силното морско вълнение, което е близо 4 бала, предвидената за 11,30 часа демонстрация на ретро водолазни костюми се отменя.

