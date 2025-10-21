113 години Свобода за Родопите

21 октомври 2025 г.



Място: Актова зала на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян



Час: 09.30 часа- Държавен архив – Смолян представя презентацията „Паметници на честта“, посветена на загиналите в Смолянско български войни през Балканската война (1912-1913) пред ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян.



113 години от Освобождението на Родопите от Османско владичество и празник на Община Смолян



Място: Връх Средногорец



Час: 16.00 часа -Панахида за загиналите в боевете на връх Средногорец и Освобождението на Родопите от Османско владичество.

Поднасяне на венци и цветя пред паметника-костница.



Място: Нов център



Час: 18.00 часа-Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Полк. Владимир Серафимов



Място: бул. „България“ – Нов център



Час: 19.15 часа– Тържествена проверка-заря, посветена на 113 години от Освобождението на Родопите от Османско владичество.

