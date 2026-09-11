11 септември е Ден на траур в Смолян в памет на загиналите братя Николай и Антоан

17-годишният Николай и 18-годишният Антоан Узунови загинаха при тежка катастрофа на пътя Смилян–Смолян

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви 11 септември, петък, за Ден на траур на територията на общината в памет на братята Николай и Антоан Узунови, загинали при тежка пътна катастрофа.

Решението е взето в знак на съпричастност към семейството и близките на двамата младежи.

Тежкият инцидент, при който загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов, е станал на 8 септември около 22:05 часа на републиканския път Смилян–Смолян, на около три километра преди Смолян.

В траурния ден националните и общинските знамена на всички общински сгради ще бъдат свалени наполовина. Отменят се всички развлекателни мероприятия и спортни състезания на територията на общината.

Организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, са призовани да се съобразят с обявения траур и да започнат проявите с минута мълчание в памет на загиналите.

От Община Смолян определиха трагедията като болезнено напомняне за крехкостта на човешкия живот и за тежките последици, до които може да доведе неразумното поведение на пътя. От местната администрация призоваха всички участници в движението да бъдат внимателни, отговорни и разумни.

Кметът Николай Мелемов и общинската администрация изразиха своите искрени съболезнования към семейството и близките на починалите братя.

Дълбок поклон пред светлата памет на Антоан и Николай!