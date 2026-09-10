106 ученици от 29 бургаски училища бяха отличени в „Прочети ми приказка“

Участниците в образователната програма получиха грамоти и ваучери за учебни помагала

Общо 106 ученици от 29 училища в Бургас бяха отличени за участието си в четвъртото издание на общинската образователна програма „Прочети ми приказка“.

Награждаването се проведе във вътрешния двор на Културен дом НХК и събра деца, родители и учители. Всички участници получиха грамоти и ваучери за учебни помагала, връчени от заместник-кмета Михаил Ненов.

През лятната ваканция учениците са отделили част от свободното си време за четене и споделяне на истории с по-малки деца. Инициативата цели да насърчава интереса към литературата, да обогатява знанията и да развива детското въображение.

„Прочети ми приказка“ се провежда от Община Бургас и е насочена към превръщането на книгата и четенето в естествена част от ежедневието на децата.