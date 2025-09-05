105-годишната варненка Евдокия Чочева ползва услугите на Домашния социален патронаж повече от 13 години

На 29 септември тази година най-възрастната жителка на Варна Евдокия Чочева ще навърши 106 години.

Тя е родена и израснала в сърцето на града – в Гръцката махала, в близост до един от най-старите храмове в града „Св. прпмчца Параскева“. Отгледала е син и дъщеря, а днес се радва на внуци и правнуци, които живеят в Швейцария и далечна Канада.

Повече от 13 години възрастната жена ползва услугите на Домашния социален патронаж във Варна и е благодарна за тази възможност. За социалните услуги тя научава случайно, по време на разговор с млада жена в близкия до дома ѝ парк. Чочева споделила, че откакто е вдовица, вече не ѝ доставя удоволствие да готви само за себе си. Често не успявала да прецени количеството храна и редовно я изхвърляла. Непознатата реагирала светкавично на историята, като я уверила, че за възрастните хора във Варна има специална служба, която предлага различни социални услуги и разносът на топла храна по домовете е една от тях.

Даде ми телефон на патронажа и аз се обадих още на същия ден. Отговориха ми, че списъкът за такава подкрепа е голям и може да се наложи да чакам дълго. Благодарение на късмета ми се обадиха и още на следващия ден ме включиха в услугите на Домашен социален патронаж, разказва Чочева. По думите ѝ няма нищо по-благородно от това да правиш компания на възрастен човек и да се погрижиш за това той да получи топла и вкусна храна, затова тя оценява високо възможността да ползва социалните услуги на Община Варна. Храната, която не успява да консумира, споделя със социално слаб мъж, който живее в същата кооперация.

Днес, в навечерието на 106-ата си годишнина Едвокия Чочева ползва няколко от услугите на Домашен социален патронаж – освен топло приготвена храна по диети, която получава три пъти в седмицата, веднъж седмично я навестява медицинска сестра, която следи здравословното ѝ състояние. Два часа всеки делничен ден възрастната жена прекарва с домашен социален асистент, който ѝ помага за домашната работа, ежедневната рутина, почистването и пазаруването.

Всеки ден четем книги, тя обича българската класическа литература, с часове може да рецитира стихотворения на българските поети. Суетна е и дори на тази възраст е много взискателна към външния си вид, разказва социалният работник. Той споделя още, че възрастната жена се интересува от политика, ежедневно държи да ѝ чете последните новини във вестниците. Любимите ѝ предавания са „Делници“ с Николай Колев по телевизията и „В ефир сте“ с Даниела Стойнова по Радио Варна. Винаги е позитивна, обича съседите си, сама пише стихове, всяка вечер рецитира преди да заспи, помни огромно количество информация, затова и времето, прекарано с нея, е приятно и минава неусетно, споделят още експертите от социалния патронаж.

Един от любимите поети на Евдокия Чочева е Никола Вапцаров. Знае наизуст поне 12 негови стихотворения, а за безупречното си изпълнение на неговата „История“ получава награда лично от флотилен адмирал Боян Медникаров по време на националния конкурс „Вапцарови дни“, хвали се лично тя. Работила е като учителка-доброволка, като автор в списание и като библиотекар, откъдето идва голямата ѝ любов към книгите. Във входа на кооперацията където живее, общността е инсталирала малка стенна библиотека, за която се грижат заедно и където всеки съсед оставя книги от личната си колекция, за да се четат от всички.

Въпреки че вече е трудноподвижна, до ден днешен всяка сутрин г-жа Евдокия Чочева прави лека гимнастика, след което излиза на своята тераса, за да благодари за живота, да отправи поздрав към новия ден и да се зареди с позитивна енергия.

Домашният социален патронаж във Варна е комплекс от социални услуги с капацитет 550 места. Той подпомага възрастни хора и лица с увреждания да водят самостоятелен живот в домашна среда, като цели да намали социалната изолация и да предотврати настаняването в институции. Сред дейностите са приготвяне и доставка на храна по домовете, поддържане на хигиената, съдействие в ежедневието, придвижване, наблюдение на здравословното състояние и осигуряване на медицинска помощ. Най-важната мисия на Домашния социален патронаж е да направи живота на възрастните хора и хората с увреждания по-лек и щастлив – мисия, която за Евдокия Чочева вече повече от десетилетие е ежедневна реалност.

