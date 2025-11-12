100 катерачи се включиха в боулдър срещата за купа „Одесос“ 2025

100 катерачи от различни клубове с страната се включиха в катерачната среща за купа „Одесос“ в дисциплината „боулдър“, организирана от СК „Чудните скали“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

Състезанието се проведе в залата на бившия плувен комплекс „Юрий Гагарин“ във Варна, като в първият ден се включиха 43 участници – представители на НСА, СК „42-София“, КССК „Варнаклайминг“, АК „Железник“ (Ст. Загора), „Тренелариум“ (София ), както и състезатели със свободна регистрация. Най-многобройни бяха представителите на клуба-домакин.

Организаторите бяха подготвили 39 маршрута с различна трудност, които направиха битката оспорвана във всички групи. Победител при мъжете стана Петър Атанасов от „СК 42-София“, следван от Стефан Кирчев и Андрей Костов от СК „Чудните скали“. При дамите конкуренцията беше сред 19 жени, а купата бе спечелена от Никол Петкова от АК „Железник“, следвана от Александра Александрова – „Тренелариум“ и Йоана Йорданова от АК „Железник“.

Във втория ден при децата се явиха 45 участници, разпределени в 4 възрастови групи. В група А при най-малките (до 7 г.) от момичетата първа е Вера Патрашкова, следвана от Бояна Вълчева и Симона Христова, всички от СК „Чудните скали“. При момчетата медалите се разпределиха между Самуил Мутафов – КССК „Варнаклайминг“, Филип Маринов и Даня Сверделов от домакините.

В група В (8-10 г.) в призовата тройка са Ралица Белчева – КССК „Варнаклайминг“, Лора Стоилова и Кристиана Станева от СК „Чудните скали“. При момчетата първи е Ерай Исмаилов пред Самуил Ангелов и Явор Йовчев – всички от клуба -домакин.

Класиране в група С (11-13 г.):

момичета:

1. Вероник Костадинова – СК „Чудните скали“

2. Рада Проданова – СК „Чудните скали”

3. Дария Баланова – КССК „Варнаклайминг“

момчета:

1. Михаил Рафаилов – КССК „Варнаклайминг“

2. Георги Динев

3. Иля Сверделов – СК „Чудните скали“

Победителите във всяка група получиха трофея – купа „Одесос“.

