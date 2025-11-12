сряда, ноември 12, 2025
Последни:
Региона

100 катерачи се включиха в боулдър срещата за купа „Одесос“ 2025

Редактор

100 катерачи от различни клубове с страната се включиха в катерачната среща за купа „Одесос“ в дисциплината „боулдър“, организирана от СК „Чудните скали“ с финансовата подкрепа на Община Варна. 

Състезанието се проведе в залата на бившия плувен комплекс „Юрий Гагарин“ във Варна, като в първият ден се включиха 43 участници – представители на НСА, СК „42-София“, КССК „Варнаклайминг“, АК „Железник“ (Ст. Загора), „Тренелариум“ (София ), както и състезатели със свободна регистрация. Най-многобройни бяха представителите на клуба-домакин. 

Организаторите бяха подготвили 39 маршрута с различна трудност, които направиха битката оспорвана във всички групи. Победител при мъжете стана Петър Атанасов от „СК 42-София“, следван от Стефан Кирчев и Андрей Костов от СК „Чудните скали“. При дамите конкуренцията беше сред 19 жени, а купата бе спечелена от Никол Петкова от АК „Железник“, следвана от Александра Александрова – „Тренелариум“ и Йоана Йорданова от АК „Железник“. 

Във втория ден при децата се явиха 45 участници, разпределени в 4 възрастови групи. В група А при най-малките (до 7 г.) от момичетата първа е Вера Патрашкова, следвана от Бояна Вълчева и Симона Христова, всички от СК „Чудните скали“. При момчетата медалите се разпределиха между Самуил Мутафов – КССК „Варнаклайминг“, Филип Маринов и Даня Сверделов от домакините. 

В група В (8-10 г.) в призовата тройка са Ралица Белчева – КССК „Варнаклайминг“, Лора Стоилова и Кристиана Станева от СК „Чудните скали“. При момчетата първи е Ерай Исмаилов пред Самуил Ангелов и Явор Йовчев – всички от клуба -домакин.

Класиране в група С (11-13 г.): 

момичета:
1. Вероник Костадинова – СК „Чудните скали“
2. Рада Проданова – СК „Чудните скали”
3. Дария Баланова – КССК „Варнаклайминг“

момчета:
1. Михаил Рафаилов – КССК „Варнаклайминг“
2. Георги Динев
3. Иля Сверделов – СК „Чудните скали“ 
Победителите във всяка група получиха трофея – купа „Одесос“. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Кметът на Свищов представи бизнес възможностите на Дунавския индустриален технологичен парк в националния форум „Бизнесът и регионите“

Редактор

В одобрената за финансиране Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Бургас, Община Казанлък участва с проект за близо 7 милиона лева

Редактор

РИОСВ – Пловдив се включва активно в кампанията „Да изчистим България заедно“

Редактор

Pin It on Pinterest