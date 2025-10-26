неделя, октомври 26, 2025
100 години от освещаването на храм „Св. Троица“ в Пловдив

На 25 октомври с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, възглави архиерейска света Литургия в храм „Света Троица“, в Пловдив.

На този ден се отбелязват сто години от освещаването на Дома Божий в кв. Кючук Париж. Храмът е бил построен за духовните нужди на десетките хиляди бежанци от Македония и Тракия, заселили се в Пловдив след края на Първата световна война.

В съслужение с епископа бяха ставрофорен свещеноиконом Георги Славчев – епархийски съветник и председател на храма, свещеноиконом Запрян Шиков – секретар на Смолянска духовна околия, свещеноиконом Петър Хубенов, свещеник Павел Динков и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения изпълни смесен хор под диригентството на протопсалт Марин Йорданов.

Божият народ многолюдно се събра в храма и с едно сърце и една уста изповяда Символа на вярата и каза Господнята молитва „Отче наш“, а някои пристъпиха към светите Тайни Христови.

В края на богослужбата Смолянският епископ Висарион поздрави всички с празника и преподаде архипастирския поздрав и светителски благослов на Високопреосвещения митрополит Николай.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

