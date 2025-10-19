неделя, октомври 19, 2025
Последни:
Региона

100-години църква „Свети Иван Рилски“ в село Конуш

Редактор

Обновена и реставрирана посрещна храмовия си празник 100-годишната църква „Свети Иван Рилски“ в село Конуш. 

Със света литургия, водосвет и курбан бе отбелязанвековния юбилей на храма. Архиерейският наместник на хасковската духовна околия отец Георги Тодев и отец Никола отслужиха празнична литургия, а по-късно и водосвет за здраве и благоденствие на жителите и на дарителите, възродили 100-годишния храм за още поне един век живот. 

В празничното честване участваха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, заместник-областният управител на Хасково Митко Петров, кметът на Конуш Златко Латунов, дарители и благодеятели, жители и гости на Конуш.

Интересно от мрежата

Вижте още

Пирин Ултра 2025 стартира – Банско отново е в сърцеро на световния планински ултрамаратон

Редактор

20 г. от създаването му Туристическият информационен център в Стара Загора работи за имиджа на града ни

Редактор

Втори дискусионен форум „Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“ ще се проведе в Кюстендил

Редактор

Pin It on Pinterest