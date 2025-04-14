10 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала спечелиха балерините и балетистите от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в международен конкурс

10 златни, 5 сребърни и 4 бронзови отличия завоюваха, с талант и изящни хореографии, балерините и балетистите от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ на 20-ото юбилейно издание на Международния танцов фестивал „Вълшебен свят“.

Състезанието се проведе през уикенда в Хасково.

Бургаските грации са от 6 до 12 клас и са подготвени от талантливия и високо ценен хореограф и преподавател от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Диляна Бахматова-Игнатова.

Талантливите деца са забелязани от международното жури и са получили множество специални награди и степендии за обучение в чужбина.

„Купата на кмета“ на град Хасково също е присъдена на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас.

Facebook

Twitter



Shares