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10 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала спечелиха балерините и балетистите от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в международен конкурс

Редактор

10 златни, 5 сребърни и 4 бронзови отличия завоюваха, с талант и изящни хореографии, балерините и балетистите от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ на 20-ото юбилейно издание на Международния танцов фестивал „Вълшебен свят“.

Състезанието се проведе през уикенда в Хасково. 

Бургаските грации са от 6 до 12 клас и са подготвени от талантливия и високо ценен хореограф и преподавател от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Диляна Бахматова-Игнатова.

Талантливите деца са забелязани от международното жури и са получили множество специални награди и степендии за обучение в чужбина. 

„Купата на кмета“ на град Хасково също е присъдена на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас.

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