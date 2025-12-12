петък, декември 12, 2025
10-те най-добри спортисти на Спортно училище „Дръстър“ за 2025 г.

Днес се проведе традиционното награждаване на „10-те най – добри спортисти на Спортно училище „Дръстър“ за 2025 г.

 Поздравления за всички ученици, които през годината показаха упорит труд, дисциплина и отлични резултати. Вашите успехи са вдъхновение за цялото училище и за бъдещите поколения спортисти!

 Благодарим на треньорите, преподавателите и родителите за подкрепата и отдадеността.

Заедно изграждаме шампиони — не само в спорта, но и в живота!

 Спортно училище „Дръстър“ – мястото, където талантът среща бъдещето.

