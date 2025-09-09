️  За поредна година Община Мездра ще се присъедини към екологичната инициатива „Да изчистим България заедно“

На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14-ти пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

👚 Тазгодишната кампанията ще надгради постигнатото до момента с нови идеи и информационна ангажираност, а в това си издание е и с фокус върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци – проблем, който заема все по-важно място в екологичния дневен ред. Според статистиката в световен мащаб ежегодно се изхвърлят 92 млн. тона текстилни отпадъци, което се равнява на един камион с дрехи, депонирани на сметището всяка секунда. В тази връзка инициативата ще насърчи устойчивото потребление и отговорното отношение към текстила, като част от цялостната визия за по-чисто бъдеще.

💚 През изминалите години „Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Досега в инициативата са се включили близо 3 400 000 доброволци, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата. Всеки индивидуален или групов принос има значение и е силен знак за ангажираност към бъдещето на планетата.

💚 По традиция, „Да изчистим България заедно“ ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и ще подкрепи каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора в името на по-чиста планета.

💚 За поредна година към инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се присъедини и Община Мездра. В тази връзка Общинската администрация се обръща с призив към жителите и гостите на гр. Мездра и на останалите населени места в общината, ръководствата на учебните заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и фирми, да вземат активно участие в почистването на обществено обособените територии в общината.

💚 Раздаването на чували и ръкавици на заявилите желание да се включат в екологичната инициатива се осъществява от звено „Екология“ в Община Мездра (ет. 1, стая 110 в сградата на Общинската администрация).

💚 В деня на голямото почистване – 20септември 2025 г. (събота), гражданите, които искат да се включат в кампанията, също ще имат възможност да получат необходимите чували и ръкавици от Оперативния дежурен в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, партерен етаж).

💚 Община Мездра пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за смет в града. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.

📲 За допълнителна информация и получаване на материали: тел. 0885 685 986 и 0910/ 920 08, звено „Екология“ в Община Мездра.

#ДаИзчистимБългарияЗаедно#ДобриятПример #WorldCleanUpDay2025#LetsDoItWorld

Facebook

Twitter



Shares