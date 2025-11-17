Златан Златанов настоя за безплатен транспорт за учениците до 16 години

Народният представител от „Възраждане“ предложи в дългосрочен план изцяло безплатно пътуване на ученици и студенти

Какво ще направи Министерството на транспорта, за да могат децата на възраст от 14 до 16 години да пътуват безплатно или с 50% намаление? Този въпрос постави народният представител от „Възраждане“ Златан Златанов към министъра на транспорта и съобщенията по време на парламентарния контрол.

Златанов поиска разяснение дали министерството е готово да внесе промени в нормативните документи и да осигури средства в бюджета за 2026 г., така че учащите деца до 16 години да получат същите облекчения за пътуване, които в момента се предоставят само на децата до 14 години. Според него настоящата практика създава дискриминация спрямо деца, които имат задължението да посещават училище до 16 години, но не се ползват от законово гарантираните намаления за превоз.

„Предвид конституционно гарантираното право на образование и задължението за училищно обучение до 16-годишна възраст считам, че в посочените по-горе правни норми горната граница на възрастта на учащите деца трябва да се промени от 14 на 16 навършени години“, каза Златанов.

В отговор министърът посочи, че вече е увеличена възрастта на децата, пътуващи безплатно с вътрешноградския транспорт и с 50% намаление по междуселищните линии – „от 10 на 14 години“. Той изброи действащите към момента преференции за пътуване на децата.

Златан Златанов репликира, че би следвало в дългосрочен план да бъдат изцяло освободени от такси за пътуване в градския и междуградския транспорт не само учениците, но и студентите. „Това е и поради факта, че много училища са пред закриване и ученици вече няма“, каза Златанов. Той даде пример с изцяло безплатния градски транспорт в гр. Талин като превантивна мярка срещу замърсяване на околната среда.

