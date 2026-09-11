Здравко Марков: Искаме да изкараме мутрите и рекетьорите от бизнеса с бързи кредити

„Прогресивна България“ подготвя промени за ограничаване на допълнителните такси, по-високи капиталови изисквания и по-строг контрол върху небанковите кредитори

„Твърдо сме фокусирани върху това да прекратим всички нелоялни практики в бизнеса с бързи кредити и да изкараме мутрите и рекетьорите от него.“ Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ Здравко Марков в ефира на „Нова телевизия“.

Според него един от основните проблеми не е само официално обявеният годишен процент на разходите (ГПР), а допълнителните такси, чрез които реалното оскъпяване на кредита може да стане многократно по-високо.

„На хартия нещата стоят по един начин, но в действителност са съвсем различни“, коментира депутатът.

Обсъжда се капитал от 2–3 млн. лева

Сред разглежданите мерки е значително увеличаване на изискуемия капитал за небанковите кредитни институции.

По думите на Марков в момента изискването е за 500 хил. лева, като се обсъжда прагът да бъде повишен до между 2 и 3 млн. лева.

Според него подобна промяна ще затрудни навлизането на некоректни участници на пазара и ще позволи санкциите да бъдат съобразени с реалния мащаб на бизнеса.

Предвиждат се и ограничения за участие в сектора на лица, осъждани за престъпления от общ характер, с изключение на реабилитираните.

Ограничения за франчайзите при бързите кредити

От „Прогресивна България“ предлагат да бъде ограничен и франчайз моделът в сектора.

Марков посочи, че в момента офис за бързи кредити може да бъде открит за изключително кратко време, което според него създава предпоставки подобни услуги да се концентрират сред най-уязвимите групи.

„Не може всеки местен дерибей да реши в някое село или малък град да си отвори бърз кредит, който да е на пет метра от казиното и на десет метра от заложната къща“, заяви той.

Като приоритет депутатът посочи прекъсването на това, което определи като порочна връзка между бързите кредити, хазарта, колекторските фирми и частните съдебни изпълнители.

„Над един милион души трябва да бъдат защитени“

Според Марков над един милион души в България използват подобен тип кредитиране, поради което бъдещите промени трябва да бъдат насочени преди всичко към защитата на потребителите.

„Те трябва да бъдат защитени и тормозът върху тях трябва да спре“, подчерта народният представител.

Окончателните текстове все още се прецизират. От „Прогресивна България“ възнамеряват да предложат конкретни корекции преди внасянето на законопроекта в Народното събрание, за да бъде проведена публична дискусия.

Сред основните цели е създаването на реално действащ таван върху оскъпяването на бързите кредити, който да не може да бъде заобикалян чрез допълнителни такси и други механизми.

„Ще направим работеща формула, така че българските потребители да са защитени“, заяви Марков.