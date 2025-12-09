Зам.-председателят на здравната комисия от „Възраждане“ притисна с въпроси министъра на здравеопазването 

„Как ще разрешите проблема с липсата на медицински сестри?“ Този въпрос постави към здравния министър народният представител от „Възраждане“ Маргарита Махаева, която е и заместник-председател на парламентарната здравна комисия. Преди да бъде гласуван бюджета на НЗОК, от който бяха извадени целевите 260 милиона евро за заплати на персонала в държавните и общинските болници, Махаева подчерта обидно ниското заплащане в сектора и припомни:

„Затова „Възраждане“ предложи възнагражденията им да бъдат процент от средната заплата за страната, за да може ежегодно да се актуализират”, каза Махаева.

В отговор здравният министър посочи, че професията е защитена, без такса за обучение, с полагащи се стипендия и общежитие. Други „възнаграждения“ били атмосферата на работното място и възможността за кариерно развитие.

„Медицинските сестри трябва да ги уважаваме!“, каза министърът с акцент върху значимостта на професията.

В същото време от сряда специалистите по здравни грижи излизат на протест пред лечебните заведения в цялата страна. Недоволството е предизвикано от факта, че в проектобюджетите за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за тях от 1550 евро. Предвиден е само общ ръст от 10% за част от работещите в бюджетната сфера.

