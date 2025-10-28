Законопроект на „Възраждане“ срещу корупцията по високите етажи на властта

„Възраждане“ внесе в Народното събрание законопроект за допълнение на Изборния кодекс, който предвижда да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон „Магнитски“, както и от други държави, международни или европейски органи за корупция, да заемат каквито и да било държавни, местни или партийни длъжности в България.

От политическата организация уточниха, че предложението е на председателя на икономическия екип на „Възраждане“ – бившия народен представител Виктор Папазов. Според вносителите това е първата по рода си инициатива, която въвежда пряк механизъм за ограничаване на достъпа до власт на лица, за които има доказани данни за корупция, установени от международни институции.

Законопроектът включва редица изменения и допълнения в Изборния кодекс, Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията, като основният му акцент е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи.

Сред предлаганите промени в законопроекта е предвидено въвеждането на задължителна декларация, с която всеки кандидат за изборна длъжност – независимо дали става дума за народен представител, евродепутат, кмет, общински съветник, президент или вицепрезидент, ще удостоверява, че не е санкциониран от друга държава за корупция. Законопроектът забранява също така лица с подобни санкции да бъдат част от ръководствата на политически организации, а същото изискване ще важи и за ръководните постове в държавната администрация, дипломатическите представителства, инспекторатите, държавните агенции и независимите регулаторни органи. Допълнително, вече регистрираните политически организации, в чиито ръководства има санкционирани лица, ще трябва в двумесечен срок след влизането на закона в сила да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, като при неизпълнение санкционираните лица ще бъдат служебно заличавани от съда.

В мотивите към законопроекта се посочва, че участието на лица, уличени в корупция от международни институции, в политическия и обществения живот представлява „пагубен удар върху държавността и демокрацията“.

„Корупцията е основният бич на демокрацията и е средството за овладяване на държавната и местната власт в България през последните над 36 години. Т.нар. „преход към демокрация“ се изроди в „преход към толерирана и отглеждана корупция по високите етажи на властта“ – се казва още в мотивите.

Политическата организация подчертава, че докато международни органи и държави са установили конкретни случаи на корупция от български граждани, извършени именно в България, българските институции не са предприели адекватни действия. В мотивите се посочва и примерът с председателя на ДПС – Ново начало, Делян Пеевски, санкциониран от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) за „директно и индиректно участие в корупция, използване на влияние, контрол върху институции, подкупване на държавни служители и незаконно присвояване на активи“.

Според „Възраждане“ тази правна празнота позволява на лица, за които има ясни доказателства за участие в корупционни практики, да продължават да заемат публични постове и да влияят върху държавното управление. Основна цел на законопроекта е въвеждането на ясна и обективна пречка за участие във властта на лица, признати за корумпирани от международни органи. Това включва не само народни представители и кметове, но и назначаеми длъжности като заместник-кметове, секретари на общини, директори на държавни агенции и инспекторати.

Политическата организация мотивира предложението си и с факта, че дейността на КПК и КОНПИ и прокуратурата в борбата с корупцията остава крайно незадоволителна, а липсата на ефективни разследвания срещу висши държавни длъжностни лица подкопава общественото доверие. „Възраждане“ настоява, че с този законопроект се поставя реална основа за борба с корупцията, а не само декларативна такава.

Председателят на политическата организация Костадин Костадинов припомни през седмицата: „Тъй като България е евроатлантическа държава, която е член на НАТО. НАТО се ръководи от САЩ – нашият, според пропагандата, най-силен, основен, единствен политически съюзник, покровител и защитник. За нас е повече от логично евроатлантическото мнозинство, което ние наричаме евроатлантическа тълпа в този парламент, да подкрепи такъв един законопроект. В крайна сметка глобалният закон „Магнитски“ се бори срещу корупцията, срещу която твърдят, че се борят и от ГЕРБ, и от ДПС, и от ПП-ДБ, и от всички евроатлантически метастази в българския парламент.“

От „Възраждане“ заявяват, че очакват всички политически сили, които публично твърдят, че се борят срещу корупцията, да подкрепят този законопроект. Той ще бъде разгледан в сряда в 14:30 ч. на заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

