Законодателен акт за цифровите пазари: EП готов за преговори със Съвета

Предложението за Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) включва „черен списък“ с дадени практики, използвани от големите онлайн платформи, които изпълняват ролята на „пазачи на информационния вход“, и позволява на Комисията да провежда пазарни разследвания и да санкционира нарушения.Текстът, одобрен от Парламента с 642 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“, определя нови задължения и забрани, пряко приложими за такива платформи, с цел да се гарантират справедливи и отворени пазари.Предложеният регламент ще се прилага за големите дружества, предоставящи т.нар. основни услуги на платформите, които са най-податливи на нелоялни търговски практики. Те включват посреднически онлайн услуги, социални мрежи, търсачки, операционни системи, услуги за онлайн реклама, изчисления „в облак“ и услуги за споделяне на видеоклипове, които отговарят на съответните критерии, за да могат дружествата да бъдат посочени за пазачи на информационния вход (gatekeepers). Членовете на ЕП решиха уеб браузърите, виртуалните асистенти и свързаната телевизия също да влизат в обхвата на DMA.Другите промени, внесени от евродепутатите, се отнасят до определянето на пазачи на информационния вход въз основа на дадени прагове, списъка на задълженията и забраните (позволени и непозволени действия), включително нови разпоредби относно целевата реклама и оперативната съвместимост на услугите, ограниченията за „ликвидиращи придобивания“ (killer acquisitions), прилагането на законодателството на ЕС и ролята на националните органи за защита на конкуренцията и глобите.Някои основни аспектиВ одобрения текст Европейският парламент:увеличава количествените прагове, които указват, че дадено дружество попада в обхвата на DMA, съответно на 8 млрд. евро годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и 80 млрд. евро пазарна капитализация; въвежда условие, съгласно което дружествата трябва също така да предоставят основна платформена услуга в най-малко три държави от ЕС и да имат най-малко 45 милиона крайни ползватели месечно, както и над 10 000 бизнес ползватели;включва допълнителни изисквания относно използването на данни за целева или микроцелева реклама и относно оперативната съвместимост на услугите, напр. услуги за текстови съобщения и за социални мрежи;дава възможност на потребителите да деинсталират предварително инсталирани софтуерни приложения, като например апликации, на основна платформена услуга във всеки един момент;предвижда ограничения за „ликвидиращи придобивания“: в случай на систематично неспазване на правилата Комисията може да наложи ограничения върху пазачите на информационния вход да извършват придобивания в областите, свързани с DMA, с цел да поправи или предотврати допълнителни вреди на вътрешния пазар. Пазачите на информационния вход ще бъдат задължени също да уведомяват Комисията за всяка предвидена концентрация;изяснява ролята на националните органи за защита на конкуренцията, като същевременно отговорността за прилагането на DMA се запазва за Комисията;посочва, че DMA следва да осигури възможност на лицата, подаващи сигнали за нередности, да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на регламента, както и да защитава тези лица от ответни мерки;въвежда разпоредба, че ако даден пазач на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да налага глоби, които са „не по-малко от 4% и не надвишават 20%“ от общия размер на оборота му в световен мащаб от предходната финансова година.Повече подробности се съдържат в това прессъобщение.ЦитатToday’s adoption of the DMA negotiating mandate sends a strong signal: the European Parliament stands against unfair business practices used by digital giants. We will make sure that digital markets are open and competitive. This is good for consumers, good for businesses and good for digital innovation. Our message is clear: the EU will enforce the rules of the social market economy also in the digital sphere, and this means that lawmakers dictate the rules of competition, not digital giantsДокладчикът Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви: “Днешното приемане на мандата за преговори на DMA е силен сигнал: Европейският парламент се противопоставя на нелоялните търговски практики, използвани от цифровите гиганти. Ние ще гарантираме, че цифровите пазари са отворени и конкурентоспособни. Това е добре за потребителите, за предприятията и за цифровите иновации. Посланието ни е ясно: ЕС ще прилага правилата на социалната пазарна икономика и в цифровата сфера, а това означава, че законодателите диктуват правилата на конкуренцията, а не цифровите гиганти”Следващи стъпкиОдобреният днес текст представлява мандатът на Парламента за преговори с правителствата на държавите от ЕС, които се предвиждат да започнат по време на Френското председателство на Съвета на ЕС (първата половина на 2022 г.). Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) — паралелно предложение за регулиране на онлайн платформите, в което се засягат, наред с други въпроси, незаконното съдържание и алгоритмите — трябва да бъде гласуван в пленарна зала през януари.