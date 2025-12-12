Зафиров призова: Важното е сега да не разрушим държавата и да опазим стабилността

БСП – ОЛ последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет

„Важното е сега да не разрушим държавата и да опазим държавността и стабилността“. Това заяви пред медиите председателят на НС на БСП и коалиция БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Атанас Зафиров след заседания на Изпълнителното бюро на БСП и на Коалиционния съвет. По думите му правителството е подало оставка, водено от отговорност пред гражданите на България за стабилност на държавата и обществено спокойствие. „Исторически БСП и партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир пред партийните си интереси“, каза още той.

Атанас Зафиров подчерта, че в това управление БСП – ОЛ е била с убедеността, че то е необходимо, за да се стабилизират основни системи в държавата – социалната, здравната, икономическата и финансовата. „Убедени сме, че съвместното управление беше оправдан опит за запазване на националния ни облик и ценности“, коментира председателят на социалистите.

Зафиров подчерта, че за по-малко от година представителите на левицата са успели да постигнат много: „Преборихме се за провеждане на активна политика по увеличаване на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, увеличение на минималната работна заплата и редица социални плащания. Обявихме война на „къщите на ужасите“, функциониращи като домове за възрастни хора. Започнахме реална битка за здравето и сигурността на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички най-големи инфраструктурни проекти касаещи както републиканската пътна мрежа, така и ВиК сектора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и за изграждане на значими спортни съоръжения в цялата страна. Предприехме мерки за овладяване на водната криза, която засегна Плевен и редица общини и сега 210 000 българи по-малко са с режим на водата. Спряхме продажбата на оборудването на АЕЦ „Белене“ на Украйна и запазихме възможността за неговата реализация. Стартирахме наново работата на националните съвети и комисии по жизнено важни за държавата ни политики, които не бяха заседавали в продължение на години“.

Атанас Зафиров използва случая да обяви и че БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА е категорично против България да даде гаранция на стойност 1, 2 млрд. евро за Украйна.

„Никога не сме спирали да чуваме протестите и този път ги чухме – в тях активно участваше младото поколение, част от което са нашите деца, и нашето поколение бе там“, заяви председателят на левицата.

„Считаме, че на дневен ред е същественият въпрос – можем ли всички – и онези, които внесоха вота на недоверие, и онези, които бяха част от управлението, да признаем, че хората на улицата са скептични към целия политически елит – независимо дали са част от опозиция или управляващи. Можем ли да се откажем от партийно пиарските клишета, от политиката на ниво социални медии, от залитането по това да се държим като инфлуенсъри без да носим отговорност? Можем ли са се върнем към откровения директен разговор за бъдещето на България, на нейните граждани и бъдещите поколения?“, попита още той.

По неговите думи БСП-ОЛ последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет, в чията философия водеща е защитата на социалните права на широк кръг гражднани. „Затова и днес нашите депутати бяха рамо до рамо с протестиращите синдикати, а аз проведох редица разговори в тази посока“, посочи Зафиров.

Председателят на НС на БСП подчерта, че България има нужда от стабилна, спокойна, разумна и диалогична политическа среда, която да гарантира както промяна, така и стабилност и сигурност.

Той изрази благодарност към членовете и симпатизантите на партията, както и към партньорите н БСП – ОЛ от европейската левицата за подкрепата от първия ден на това управление. Зафиров се обърна към членовете на БСП и лявомислещите у нас: „Издържахме на ежедневния натиск, на лъжи, обиди и заплахи, които се сипеха върху нас. Уверявам ви, всичко което изтърпяхме не е напразно!“

Румен Петков: Всички трудни решения в ляво, които взехме бяха с диалог. Консолидацията е необратима

„Процесите на консолидация в левицата са необратими и нямат алтернатива. Отделни лидери, които интервенират в левицата няма да сполучат, защото сме си извадили съответните изводи и поуки. Всички трудни решения, които взехме бяха с диалог“, заяви Румен Петков. Той подчерта, че БСП-ОЛ е демократична организация, в която гласовете на всички леви членове и симпатизанти са чути, а диалогът в левицата никога е секвал.

Според него една от грешките на левицата е била, че не е могла да представи успехите на своите министри и на парламентарната си група, в това число и при изготвянето на бюджета. „За нас е много важно бюджетът да бъде приет, защото иначе потърпевшите групи ще бъдат много. Говорим за повече от милион и половина български граждани – минималната работна заплата средната работна заплата, майчинството за втората година. Това са неща, за които БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА води тежки битки и няма да допуснем отстъпление“, каза още Румен Петков.

Той посочи и че политическите фактори в лицето на ПП-ДБ, нанесли най-тежки удари на Конституцията и с „домовата книга“ и служебния кабинет, довеждат на власт отново ГЕРБ и ДПС.

„Обществото да си даде ясна сметка за истинските слуги на този така шумно озвучен дует Борисов – Пеевски. Когато излизаме да протестираме трябва да знаем какво искаме и какво очакваме. Ние не обяснихме всичките тези години погромите върху съдебната система от ПП-ДБ“, посочи Румен Петков.

