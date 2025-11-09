Зафиров: Обединението на жените социалистки е опора на социалната идея и духа на БСП

Обединението на жените социалистки държи високо знамето на социалната идея, на колективизма, духа и на всичко това, с което трябва да се отличава една социалистическа партия.

Това каза в поздравлението си вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров към жените социалистки в Разград. Той беше сред гостите на тържественото събитие, с което беше отбелязана 20-та годишнина от основаването на Обединението на жените социалистки в област Разград.

Атанас Зафиров поздрави женската организация на партията и подчерта, че смята създаването ѝ като едно от знаковите събития в историята на БСП. „Вашето обединение запази морала и през най-трудните и тежки години, през които мина партията в последно време. И когато започнахме и си поставихме за задача да променяме партията, няма да скрия, че стъпихме на посланията, които Вие ни давахте, като солидарност, колективизъм и всичко това, което Вие успяхте да запазите през най-трудните години – атмосфера“, се обърна към присъстващите в залата вицепремиерът. Атанас Зафиров пожела на жените в БСП да бъдат борбени и да задават верния и правилния тон в развитието на партията.

На празника присъстваха и кметът на Община Разград Добрин Добрев, председателят на Областния съвет на Обединението на жените социалистки в Разград Павлина Русева, председателят на Областния и общински съвет на БСП – Разград Николай Пенчев, членът на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Обединението на жените социалистки Димитринка Маринова, председател на Общинския съвет на БСП в Иваново Ивалинка Цанкова.

