петък, август 22, 2025
Последни:
Политика

Зад завесите на преговорите Русия – САЩ

Редактор

Интервю на д-р Владимир Трифонов от „Народна сила“ с Лазар Мурджев, издател на списание „Сигурност“, председател на движение за единение „Брод за България“, дългогодишен председател на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната (КООСО), автор на романа „Дневници от ъгъла“, на публицистичния сборник „Прозрения от дъното“, както и на още много книги. Основни теми, обсъждани в разговора: знаем ли реално какво е станало на срещата между Путин и Тръмп в Аляска; колко време е необходимо за подготовката на среща, подобна на тази между Путин и Тръмп; могат ли дори най-могъщите световни лидери да променят сами глобалните политически процеси; можем ли да очакваме значими промени в света след предстоящата среща между Путин и Си Дзинпин през септември? Тези и още много други въпроси ще видите във видеото.

Интересно от мрежата

Вижте още

Константина Петрова: Работихме в защита на обществения интерес и природата ни

Редактор

Oфициална позиция на ИТН, относно предложението на ЕК за преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС

Редактор

Ангел Славчев: Водата не е просто природен ресурс – тя е национален капитал, а с него не се правят компромиси!

Редактор

Pin It on Pinterest