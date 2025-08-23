Зад завесите на преговорите Русия – САЩ?

Интервю на д-р Владимир Трифонов от „Народна сила“ с Лазар Мурджев, издател на списание „Сигурност“, председател на движение за единение „Брод за България“, дългогодишен председател на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната (КООСО), автор на романа „Дневници от ъгъла“, на публицистичния сборник „Прозрения от дъното“, както и на още много книги.

Основни теми, обсъждани в разговора: знаем ли реално какво е станало на срещата между Путин и Тръмп в Аляска; колко време е необходимо за подготовката на среща, подобна на тази между Путин и Тръмп; могат ли дори най-могъщите световни лидери да променят сами глобалните политически процеси; можем ли да очакваме значими промени в света след предстоящата среща между Путин и Си Дзинпин през септември? Тези и още много други въпроси ще видите във видеото.

Facebook

Twitter



Shares