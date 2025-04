За четвърта поредна година София е домакин на форума „EU MEETS THE BALKANS“

На 17 април (четвъртък) от 09:30 часа в София Тех Парк ще се проведе форумът „EU MEETS THE BALKANS“.

Организатори на събитието са Европейският либерален форум, партия АЛДЕ и Атлантическият клуб в България.

Форумът ще бъде открит от евродепутата и председател на Правната комисия в ЕП Илхан Кючюк, кмета на София Васил Терзиев, Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България и Ян-Кристоф Отйен, член на ЕП и президент на Европейски либерален форум.

Официално изявление ще чуем от Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България и ключово изказване от еврокомисаря по разширяване Марта Кос.

Събитието е утвърдена платформа за стратегически диалог между лидерите на ЕС и Балканите – министри на външните работи, политици, представители на водещи мозъчни тръстове, предприемачи, медии и младежки организации. Основната цел е да се очертае общ път към засилено регионално сътрудничество и ускорена европейска интеграция.

Форумът ще даде възможност за открит и равнопоставен диалог между Европейския съюз и неговите партньори от Балканите – диалог, основан на споделени ценности, прозрачност и ангажимент към европейското бъдеще.

Форумът ще бъде със свободен достъп за журналисти, а регистрацията се извършва на място с начален час 9.30ч, както и онлайн на следния линк: EU MEETS THE BALKANS 4.0 – Reforming for a European future Tickets, Thu 17 Apr 2025 at 09:30 | Eventbrite

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на събитието: EU Meets the Balkans Forum

