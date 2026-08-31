Юлиян Губатов алармира за рушащо се бивше оздравително училище край Варна

Общинският съветник от „Възраждане“ настоява комплексът от около 5 декара отново да бъде използван за нуждите на образованието

Бившето оздравително училище „Никола Димитров“ край Варна, заедно с прилежащия терен и сградите, е общинска собственост, но днес комплексът е в тежко състояние. За проблема сигнализира общинският съветник от „Възраждане“ Юлиян Губатов, който посети мястото и показа във видеоклип как изглежда то години след прекратяването на дейността на училището.

Имотът се намира в близост до курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. По информация на Губатов теренът е с площ около 5 декара, върху които са разположени три сгради, а собствеността е изцяло общинска.

„Всичко е тотална разруха“

Общинският съветник показва занемарените пространства и бившата открита площадка за физическо възпитание, която според него вече е обрасла с високи бурени.

„Виждате в момента материалната база и сградата в окаяно състояние. Намираме се на откритата площадка за физическо възпитание. Виждате в какво състояние е – бурени по два метра. Всичко е тотална разруха“, заявява Губатов.

По думите му бившето училище е открито през 1968 г. и функционира до 2015 г. В него са се обучавали деца от първи до осми клас, като паралелките са били с до 16 ученици.

Място, създадено за образование и профилактика

Спецификата на училището е била свързана не само с обучението, но и с профилактични дейности за здравето на децата. Морският климат и местоположението са били част от концепцията на учебното заведение.

„Тук са се провеждали профилактични дейности с цел опазване на здравето на тези деца. Подходящият климат и дейностите в училището са способствали децата да оздравеят и да се чувстват добре в обществото“, разказва Губатов.

Критики за стопанисването на общинския имот

Съветникът отправя сериозни критики към начина, по който комплексът е стопанисван след закриването на училището.

Той твърди, че мястото се е превърнало в „свърталище на наркозависими“, вместо да бъде използвано за образователни цели. Това твърдение е позиция на Губатов и в предоставената информация не са посочени данни от полицията или други институции, които независимо да го потвърждават.

Според общинския съветник състоянието на имота поставя по-широк въпрос за отношението към образователната инфраструктура и за начина, по който се управлява публичната собственост.

„Искаме отново да бъде средище на българското образование“

От групата на „Възраждане“ в Общински съвет – Варна заявяват, че възнамеряват да продължат темата и да предприемат действия за бъдещето на комплекса.

„Ние от „Възраждане“ и групата на „Възраждане“ в Общинския съвет ще направим така, че тази сграда и това пространство отново да бъдат средище на българското образование“, заявява Юлиян Губатов.

Сигналът поставя и конкретния въпрос какви са плановете на Община Варна за бъдещето на имота, сградите и приблизително петте декара общински терен и възможно ли е комплексът отново да получи образователна или обществена функция.