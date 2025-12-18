Йордан Тодоров: АЕЦ „Козлодуй“ се тласка към корупционна яма за милиарди

В изказване в Народното събрание народният представител Йордан Тодоров определи проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ като обречен на провал още от самото начало. По време на свое изказване той заяви, че най-голямото му притеснение не са стотиците милиони левове, които вече се харчат, а фактът, че става дума за технологично невъзможно и икономически безсмислено начинание.

По думите му основният технологичен проблем е свързан с несъвместимостта на избраната технология с европейската електроенергийна система. Той подчерта, че тя е проектирана да работи при честота от 60 херца, характерна за електрическата мрежа в САЩ, докато в Европа стандартът е 50 херца.

Тодоров напомни, че в китайския проект, който е един от двата реализирани с тази технология в света, са били направени над 80 хиляди промени спрямо първоначалния проект, като огромната част от тях са били именно с цел преодоляване на този проблем. По думите му обаче няма никаква гаранция, че подобни промени биха били устойчиви, безопасни и надеждни в дългосрочен план.

Народният представител описа и двата възможни технически варианта за преодоляване на проблема – използване на огромни преобразуватели за промяна на честотата, каквито реално не се използват в ядрената енергетика и няма доказана практика, че са надеждни и безопасни за ядрена централа, или подмяна на между 3000 и 4000 електродвигателя в оборудването на централата.

„Това не е просто смяна на един електромотор с друг. Тук говорим за подмяна на защитни арматури, клапани, вентили и още много компоненти, като за всяка една от които трябва да се правят отделни проекти, лицензиране и изпитания.

Всичко това означава години забавяне, сериозни рискове и оскъпяване на проекта неимоверно, без да има гаранции за крайния резултат.

А има съоръжения, които практически не могат да бъдат подменени, като двигателите на главните циркулационни помпи.“, коментира още Йордан Тодоров.

Той постави и въпроса защо българските данъкоплатци трябва да плащат за адаптиране на технология, която не е лицензирана и доказана в европейски условия. „България плаща на „Уестингхаус“ да разработва и адаптира своя проект за европейските условия. Вместо компанията да направи тази инвестиция със собствени средства, разходът се прехвърля върху българските данъкоплатци.“, подчерта народният представител.

Според него България е трябвало да закупи готово, лицензирано и изпитано във времето ядрено оборудване, а не да се превръща в терен за експеримент. „В чист вид тази технология не работи никъде по света“, допълни той.

В заключение Йордан Тодоров заяви, че 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ няма да бъдат реализирани. „Това ще бъде поредната корупционна яма, която ще гълта десетки милиарди, а накрая няма да има работещи нови блокове“, каза той.

Народният представител насочи вниманието и към проблемите в работещите 5-и и 6-и блок на централата, като посочи, че там се случват сериозни нередности. Той даде пример с повторното спиране на 6-и блок за ремонт само седмици след приключване на годишния планов ремонт и определи използването на несертифицирани компоненти като изключително опасно.

„Не е нормално АЕЦ „Козлодуй“ да поръчва на частни фирми да правят самоделни части за ядрено оборудване.“, каза Тодоров и допълни:

„Такива елементи се изработват само от оторизирани производители, по технологии, разработвани и изпитвани с години от научни институти, и подлежат на строга квалификация и регулаторен контрол.“

В заключение постави въпросът кой е оторизирал АЕЦ „Козлодуй“ или „Атоменергоремонт“ АД да произвеждат предпазна арматура и за пореден път поиска оставката на цялото ръководство на атомната ни централа.

Facebook

Twitter



Shares