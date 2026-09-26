Йордан Терзийски: Данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

„Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три“, коментира депутатът от „Продължаваме промяната“

„Виждаме ситуация, при която данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени.“ Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски в предаването „Офанзива“, където коментира предложените от правителството приходни мерки.

„Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три неща. В момента това виждаме. Ще дадат по 50 евро на 500 000 човека. Но в същото време МРЗ ще бъде намалена с между 20 и 70 евро от това, което трябваше да бъде през 2027 г. по старата формула“, заяви Терзийски.

Данък върху свръхпечалбите

По отношение на предложението за данък върху свръхпечалбите депутатът заяви, че положителният сигнал е търсенето на решения, но според него остава въпросът доколко те ще постигнат желания резултат.

„Дяволът е в детайлите – трябва да видим за кои бизнеси ще бъде предложено и дали няма да има бизнеси, които ще скрият тези свръхпечалби. Очакваме и „Лукойл“ да бъде обложен с данък свръхпечалба“, каза Терзийски.

По-високи данъчни оценки на имотите

Терзийски коментира и данъчните оценки на имотите, като според него настоящите не са обективни.

Той обаче подчерта, че евентуалното им повишаване не трябва да води до допълнителна тежест за гражданите.

„Трябва да се прецизират данъчните ставки и да се отдели такса „смет“. И да се въведе принципът, че замърсителят плаща“, заяви депутатът.

Цените на горивата

По повод отпадането на акциза за пропан-бутан Терзийски насочи вниманието към бензина и дизела.

„Най-големият проблем е в бензина и дизела. Председателят на Бюджетната комисия каза, че не била още достатъчно висока цената на бензина, за да се дадат компенсации. Не мисля, че като си заравят главата в пясъка този проблем ще се реши“, каза той.

Терзийски заяви още, че според него България е на първо място в ЕС по увеличение на цените на горивата.

„Ние на обещания не вярваме. Вярваме на цифри“

Депутатът отправи критики и към пакета от мерки заради високите цени, определяйки подкрепата за гражданите и малкия бизнес като недостатъчна.

„Това са трохи за хората и дребния бизнес и камари от пари за олигарсите и големите земеделски производители. Нека видим какви мерки ще предложат в Бюджет 2027“, заяви Терзийски.

По думите му има и добри заявки, но окончателната оценка трябва да бъде направена според конкретните параметри.

„Ние на обещания не вярваме. Вярваме на цифри“, каза той.

Терзийски коментира Украйна и избора на ВСС

В разговора депутатът засегна и спора около декларацията за подкрепа на Украйна.

Според него съществува противоречие между институциите по отношение на външната политика на България, като Терзийски отправи критики към позицията на президента.

Той коментира и сигнала на Борислав Сарафов до премиера Румен Радев, като заяви, че позицията на неговата политическа сила е за прозрачен избор на Висш съдебен съвет по институционален ред.

„Точно такива скандали целят да се отклони вниманието от реалния дебат по темата“, заяви Терзийски.