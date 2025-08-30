Взрив в „Кроношпан” във Велико Търново, властите мълчат

Взрив е избухнал вследствие на производствена авария в късните часове на 29 август на промишлената площадка на „Кроношпан“ във Велико Търново. Пресцентърът на Община Велико Търново съобщи, че са изпратени три пожарни коли да потушат пожара в огромното дървопреработвателно предприятие. Твърди се, че няма замърсявания, но длъжностните лица, които в полунощ са били на мястото на аварията, не са еколози, а юрист и строителен инженер. Жители на съседните великотърновски квартали „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ споделят за силен взрив и че производственият процес не е спрял и за минута.

Няма съобщения за аварията от МОСВ, ИАОС и РИОСВ-Велико Търново.

Народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев установи сутринта на 30 август, че „Кроношпан“ продължава да произвежда, независимо от взрива и аварията. С видеообръщение в социалните мрежи той настоя министърът на околната среда и водите от БСП да наложи принудителна административна мярка и да „запечата“ предприятието до изясняване на причините за взрива. Преди дни Великотърновският общински съвет единодушно реши да поиска „Кроношпан“ да получи ново комплексно разрешително със строги норми, тъй като настоящото от 2018 г. съдържа единствено пожелателни текстове.

Принудителните административни мерки са най-силното „оръжие“ на министъра на околната среда. Те се налагат при аварийни ситуации, предизвикани от действия или бездействия на собственици или ползватели на обекти и територии, както и във връзка с производствената дейност и достъпа до тези територии; включват мерки като пломбиране или запечатване. В краен случай такива заповеди за ПАМ могат да налагат и директорите на РИОСВ.

Предишната значителна производствена авария, която отново беше свързана с пожар и беше потушена от четири пожарни коли, бе наскоро — на 21 октомври 2024 г. Очевидно е, че има нужда от проверки на отговорните институции. Никой няма право да си играе със здравето на великотърновци.

