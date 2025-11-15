Волен Сидеров: От Борисов и Пеевски да възстановим България! За президент ще се кандидатирам!

Волен Сидеров, „Атака“, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 15-и ноември 2025 година.

Влиянието на наднационалния капитал в глобалните политически процеси.

„И с огромно удоволствие, отдавна не сме се виждали! Може ли да си говорим на „ти“, познаваме се отдавна, работим по горе-долу едни и същи теми! Може да сме се карали, може да ми дърпаха опашката твоите от „Атака“ по времето на Орешарски, един, Илиян май беше, ми правеше подсечки! Аз аз съм на ток 15 метра. Но майтапа настрана, както и да е! Волене, добре дошъл!“, посрещна своя гост водещата Илиана Беновска. Волен Сидеров отвърна: „Ти задаваш въпроси, а не си като сегашните „мисирки“ с микрофони, които стоят и нищо не казват! И само гледат да се нагласят в кадър на камерата! За да питат после – мамо, гледа ли ме?“.

„Аз поставих въпроса нужни ли са политиците от 90-те години на България? Това е анонса ми! Какво спечелихме или загубихме с влизането ни в ЕС и НАТО?“, попита водещата. Волен Сидеров подари на водещата брошура, писана от него през 2014 г. „Истината за ЕС“! Той показа своя снимка с Дмитрий Медведев, както и снимка с Щрахе, който тогава е бил председател на Партията на свободата в Австрия. Сидеров показа и своя снимка с Жан Мари льо Пен, който е бил негов гост на форум в София.

Сидеров подари на Беновска и негови спомени от 10 ноември 1989 г.! Водещата благодари и показа, че си пази и книгата „Планът Сидеров“! Тя припомни: „Помниш ли какво ти казах, в 3 часа през нощта даваше пресконференция, тогава те питах не ти ли е малка лодката? Тогава не се криеха, а сега тичаш по централите, ако излязат! Тогава ти казах, че ти е хубав плана Сидеров, но ти е малка лодката!“.

Волен Сидеров отвърна: „Ако искаш да поговорим защо не стана голяма! Как стои въпроса с лодките, корабите, кой ги кара в днешно време? И да кажем точно кой го върши, защото ми е омръзнало от лицемерие, изместване на думите, посочване на играчи, които не са играчи. Ние се занимаваме с Бойко, Делян, Киро, Асен, а всъщност нещата, конците в света се дърпат от големи, наднационални играчи! И сега, като говорим за „Лукойл“, всъщност фамилията Ротшилд държи голяма част от „Лукойл“! Да престанат с тия глупости, била руска, да, има руско участие, но тя не е руска! И не щеш ли преди дни моя стар познат Мишо Константинов излиза в едно студио, където мен не ме пускат, и казва, че „Блекрок“ има участие в „Лукойл“! И водещата – нищо!“.

Водещата отбеляза, че водещата може би не знае какво е „Блек рок“! Събеседникът ѝ отвърна, че едва ли не е чувала за компания, която върти обороти десетки пъти по-големи от бюджета на България! Той бе категоричен, че трябва да се говори за Рокфелер, Ротшилд и други като тях, защото на практика те управляват света! А хора като Борисов, Урсула фон дер Лайен и други подобни са пионки! „Това кой с кого се снимал е провинциално мислене. Коментираме Борисов какво казал, Мирчев какво му отговорил и накрая Шиши, пардон, Пеевски какво захлупил! Като те излизат и декламират пред абсолютно безмълвни държачки на микрофони, след което се прибират. Това не е изявление, това не е дискусия. И после да ги коментираме! Какво да коментирам празните мисли на едни празни хора?!“, категоричен бе Сидеров!

Американските бази в България.

„Хайде да коментираме друго, в Германия има 100 американски бази, ние имаме официално засега 4! Аз съм правила опити, Костадинов прави опити, ти прави опити, но никой от нас не е допускан! Ние не знаем какво се случва в тази юрисдикция, която е американска! Даже нас не ни допускаха до 5 километра, само гледахме табелки в далечината! А след като 73 дни ли не работи американската демокрация, и тези работеха без пари, аз си задавам въпроса на тези 100 американски бази в Германия кой им плати?“, попита Беновска. Волен Сидеров отвърна, че им е платено от германския бюджет. Друг е въпросът дали Германия ще си поиска и получи тези пари. Той продължи: „Понеже другарят Тръмп го представят като някакъв страхотен бизнесмен, питам ще се намери ли в България управник? Какво питам, че няма да се намери, освен ако не стана аз премиер, разбира се! Ще се намери ли политик, който да каже – г-н Тръмп, дължите 40 милиарда за тези бази от 2006 г.? САЩ има две бази във Филипините, плащат по милиард! Заповядайте да си платите сметката, г-н Тръмп! Това би трябвало да чуе този държавник, а не да се мятаме какво ще правим със санкциите! Какви санкции? Какво представлява финансовото министерство на САЩ, за да забранява на фирма от друга държава да купува фирма от друга държава? Какви са тия, извънземни?“.

Волен Сидеров заяви, че следващата година България може, ако иска, да напусне НАТО без неустойки или задължения. Но, за да се случи това, начело на властта трябва да бъде човек, който да го каже! „Аз бих го казал“, категоричен бе той.

Дерогацията за България по отношение на „Лукойл“.

„Но вчера казаха за 6 месечна дерогация от САЩ, а англичаните ни дадоха 3 месеца!“, припомни Беновска. Сидеров отвърна, че това доказва правотата на думите му, че Ротшилд е собственикът на „Лукойл“, защото англичаните и Ротшилд са едно и също! „Англичаните няма да го направят, защото ни обичат или харесват мускулите на Спецов! Нито американците ни обичат! Те го правят, защото зад „Лукойл“ стоят капиталите на „Блек рок“ и на Ротшилд!“, категоричен бе Сидеров.

Ще се кандидатира ли за президент?

„Да те питам, не за клюката, ще се кандидатираш ли пак за президент?“, попита Беновска. Сидеров отговори: „За президент бих се кандидатирал! Защото виждам интерес сред хората от моето присъствие в ъндърграунд медиите, каналите! Виждам голям интерес. Няколкостотин хиляди гледания за няколко дни. Сега, те няма да се превърнат в бюлетини, това го знам. Но щом има интерес към моята личност, значи тя е необходима!“.

„Няма ли да ти запушат устата? Ще кажат – този пиеше, ходеше по улиците, биеше“, продължи водещата. Гостът ѝ отвърна: „Има начини да се казва истината. А на тези, които говорят такива неща, ще им кажа – погледни се в огледалото и виж ти какво правиш! Досега не са успели да ми запушат устата! Освен това тези, които мидираш, стават все по-слаби, все по-неуверени! Излиза един Борисов, той вече е остарял, надебелял, уморен, не му се върши това! Обаче е принуден, защото кожичката е скъпа! Те вече губят силата си да запушват устата! И ако срещу тях застане съпротива на хората, които все още мислят в България, тази съпротива трябва да се концентрира, да бъде пробивна сила! Не само да се пише във фейсбук. Защото аз имам 900 000 до 1 000 000 гледания за 3 дни! Да, но те ще станат ли бюлетини, ще станат ли гласът на хората? Значи интерес към това, което говоря, има! И аз казвам да кажем, че царят е гол! Да кажем на тези тръмписти, които подскачаха тук и все още въздишат по него, да им кажем, че това е един посредствен човек, сложен от такива, като „Блек рок“, от наднационалния капитал, който формира ЕС!“.

„Ей сега даже те съветвам, не знам кой ти е подготвил, не е моя работа, ще помисля!“, продължи Беновска. Сидеров я прекъсна: „Искаш да кажеш да се явим двамата като двойка, президент, – вицепрезидент?“. Водещата отвърна: „Аз ли? Ти нормален ли си? Аз съм отказвала на Борисов, на Доган, на Първанов, на Станишев! Не, не ми е там! Мога да ти стана говорител, ако ми дадеш, да не се изморяваш много! Шегувам се!“.

Излъганите надежди след 1989 т. и проваленият преход.

Водещата показа снимки от големия митинг на СДС на Орлов мост през 1990 г. и коментира: „Това сега не може да се повтори! Защото гледат да се наплющят с някакви долнокачествени меса, може би замразен резерв на 30 години, да се напият с долнокачествен алкохол и да ходят у Гърция!“. Волен Сидеров разказа, че по време на този митинг е бил в едно белоградчишко село върху ремарке и е говорил пред 15 човека, които са люпели семки. Тогава е разбрал, че България не е София. Той продължи, че тези събития не могат да се повторят, защото голяма част от участвалите в тях са напуснали България, вместо да останат и да се борят. „И аз имах възможност, и на мен ми даваха стипендии! Но какво, да замина и сега да махам отвън, от Чикаго например, и да питам – абе, какво правите там, каква е тази демокрация? И вместо тези хора да се обединят, да кажатт – няма да ни нарязвате на скрап предприятията, дайте да видим към какъв капитализъм ще минаваме! Но това не се говореше!“, добави той.

Беновска пусна запис от коментара си 16 декември 2023 г.

Беновска: Борисов, Пеевски, Петков: Йовковият Вълкадин говори с Бога, a вие със САЩ ли? А ние – с Путин?

2023 си отива.

И ние си отиваме като нация. И Родината ни България си отива. Културата ни си отива.

И семействеността си отива…

Йовковият „Вълкадин говори с Бога“ :

… Чуждото се взема като свое, вкъщи в къта е седнал пришълец и пъди навън стопанина, праща го като добитък в яхъра.

Така ни натирват децата ни. Не е чудно. Защото така ни натирват и политиците ни.

Докога ще търпим?!

В София обезглавяват Паметника на Съветската армия. Май ще успеят. Унищожават историята ни. Както взривиха и Мавзолея на Георги Димитров. И? Остава пустош. Спомен за неуспешни взривове. Шум на флекс, който реже ръце, глави, майка и дете… Реже на парчета българската история.

Беновска продължи: „Режат на парчета българската история! Това преди две години! Не е ли същото?“. Волен Сидеров отвърна, че е същото, но това са дребни изпълнители, а той говори за тези, които движат цялото това безумие. Това са наднационални компании. Огромният капитал, който има полза да разпарчетоса Русия, държавата, която показва друг вид строй! „Когато говорим за 10 ноември, хората не бяха против строя като строй! На тях им беше писнало от комунистическата върхушка, която беше станала парвенюшка, червена буржоазия ѝ викаха! Аз слизам от таванската си стая на „Патриарха“, една дупка без тоалетна, слизам на Кравай и там Кало Балев си паркирал „Кавазаки“-то! Това дразнеше, това отвращаваше! Тази червена буржоазия, която вече беше прецакала идеите на социализма, защото те не бяха лоши, тя събра хората на този митинг, защото те искаха нещо ново! Беше ми писнал и Живков, не може толкова години да стоиш във властта! Беше им писнала тази върхушка, която започна да се държи парвенюшки и вече по никакъв начин не споделяше идеите на социализма, за които са умирали хора впрочем! Това го забравихме и сега говорим, че сме живели в много гаден, тоталитарен строй! Ние с теб сме живели в землянки и ядяхме мъхове и лишеи, нали? Такива глупости чувам от някакви папагали! Защото не прочетохме историята правилно! Не казваме, че царят е гол, че Тръмп е един посредствен човек! Буш беше още по-посредствен! Тези като Урсулите, Мерц са пионки! Зад тях стоят огромните пари, които движат света! А тук нашите маймунки дори въобще не ми се визират, Кировци и Бойковци, те са като мишоци, които отиват да хапнат каквото е останало!“.

Посещението на Костадинов в Русия. Съдбата на „Лукойл“.

„Хайде да видим какво казваш ти за посещението на Костадин Костадинов в Русия и срещата му с Медведев!“, продължи Беновска и пусна запис от изказване на Сидеров по темата от 14.11.2025

Волен Сидеров: Гледам тук в новините информацията, че „Възраждане“ ще ходи в Москва да се среща с Медведев по темата „Лукойл“. Защо с Медведев, а не с Путин не е ясно, явно нямат достъп до Путин. С Медведев, с Медведев – добре! Аз го познавам лично, срещал съм се с него, разговарял съм. Искам да дам съвет на Костадин! Безплатен, подарявам го! Така, както му подарих преди няколко години оригиналното издание на списание „Любословие“, първото българско списание от 1844! Така сега му подарявам този съвет. Макар че много хора ми казаха, че на Костадинов винаги трябва да му пускаш фактура. Но аз съм такъв, раздавам се! Съветът е следния. Медведев, драги Костадине, е изключително нестандартен политик! Невероятен човек с много дълбоко чувство за хумор! За да направиш истински диалог с него, трябва да излезеш от позата на мраморен паметник, в която ти винаги стоиш, и да бъдеш жив, непринуден, артистичен дори, сърдечен! Можеш ли го? Ако не го можеш, не заминавай въобще за Москва! Това е моят съвет, но ако не ти харесва, имам и други!

Беновска попита: „Ти защо се месиш в държавните дела?“. Волен Сидеров отвърна, че не се меси, а дава съвет! Водещата продължи: „Борисов каза, че ще ходят едни хора, не каза кои, после се видя кои, да говорят с Медведев! Ти казваш БРИКС, това, онова, дали Медведев знае, че ще говорят с него?“. Събеседникът ѝ отвърна, че е хубаво, че има посещение. Въпросът е какво може да се издейства аз България, защото ние в момента сме във враждебен на Русия лагер. Той още веднъж подчерта, че „Лукойл“ не е държавна компания, а в нея имат участие Ротшилд, „Блек рок“, а в „Блек рок“ изобщо не може да се разбере кой е вътре, защото е компания фантом!

„Но ние си приехме закон, назначихме Румен Спецов за особен управител и дадохме право на ДАНС на кого да я продаваме, какво да правим!“, продължи Беновска. Сидеров отърна: „Това е вътрешното мишкуване! Спецов да сложи на входа и на изхода фирми и да захлебят още малко Делян и Бойко! Това е ясно! Тук въпросът е как Медведев може да нареди на „Блек рок“ и на Ротшилд, може и да може, не знам! Но тогава Костадинов да сподели – „Говорихме с Медведев за Ротшилд, оказа се, че те се познават и той ще му каже каквото трябва!“. Това е разговор, а иначе снимка за спомен като мраморен паметник – поредната ще бъде! Но файда няма!“.

Еврозоната.

Волен Сидеров заяви, че е категорично против еврозоната, но вече е късно! Той продължи: „Другарката Лагард дойде да ни каже колко е хубаво в еврозоната! Тя дойде да ни покаже, че вече сме тяхна собственост, ще ви управляваме както решим!“.

Обвиненията към Сидеров, че е взел пари, за да подкрепя правителството на Орешарски.

„2013 с теб много спорехме. Говореше се, че си взел 5 милионки да присъдружничиш на правителството Орешарски, на БСП и ДПС. Тогава ми дърпаха опашката твоите!“, продължи Беновска. Сидеров отвърна: „Ако някой може да ми посочи пари някъде да съм скупчил, кюлчета, имоти!“. Водещата отвърна: „Може да си ги похарчил, да си ходил на Бали, на Антарктида!“. Събеседникът ѝ отвърна: „Това не са действия, с които да похарчиш пари! Пари се харчат, ако имаш цел и кауза! Например да поддържаш партия, медия, телевизия! Ти знаеш какво е това, 13 години съм поддържал! Така че нещата, които съм направил, трябва да си водят записки студентите по политология!“.

Съхранението на паметта и историята.

Беновска разказа: „Преди години дойдоха моите деца и техни съученици от едно много престижно училище и казаха – искаме да ни управлява възрастен човек! Това беше по времето на красавчето Киро и на моя приятел с маникюрчето! Казаха ми, че искат човек с опит. Питам ги какво търсят, бащицата ли? Те казаха, че искат някой да им вдъхва сигурност. Помня баща ми, като разказваше, той имаше много да разказва, разни спомени, нали знаеш как децата обичат дядовците и бабите! Ти знаеш ли, детето ти е малко още, ти знаеш ли, че и в историята нищо не учат за Втората световна война! Не се говори за 1989, събитията!“. Волен Сидеров отвърна: „Трябва някой да го разкаже. Хората, които умеем да синтезираме мисълта, да пишем, сме длъжни да го направим! Още повече, че сме видели и единия, и другия строй и от дистанцията можем обективно да го изложим!

Водещата прочете въпрос на зрител, който пита Сидеров, ако има ново издание на книгата „Българофобия“, какво би добавил в нея? Сидеров отвърна, че книгата събира статии от края на 90-те години, затова би добавил следващия период от 25 години до момента. Но няма да е коренно различно. Няма кой знае какво да се добави, защото е продължена линията на опоскване на страната! Въпросът е защо сме го позволили. Водещата отвърна, че трябва да сме целенасочени. Сидеров каза: „Дай тогава да направим академия за целенасоченост! Да обясняваме какво е политиката, историята, обществените отношения, медията! Къде да подадем проекта, кой ще го финансира?“. Беновска каза: „На вълка врата е здрав, защото си върши сам работата! Нали така? Аз едно време щях да създавам академия за решаване на кризи! Знаеш ли, че криза дори е любовта!“. Така завърши разговорът между Волен Сидеров и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 15-и ноември 2025 година.

