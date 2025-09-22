Владимир Москов откри учебната година в българско училище в Гърция

В навечерието на Деня на независимостта на България кметът на Община Гоце Делчев и член на Изпълнителното бюро на БСП Владимир Москов откри учебната година в Трето българско неделно училище „Св. Иван Рилски“ в гр. Драма и неговия филиал в гр. Като Неврокопи.

„Честито откриване на новата учебна година. Да пожелаем на децата много успехи, на учителите – да бъдат по-грижовни към тях и да им помагат повече. Благодаря на Министерство на образованието и науката на Република България, на всички, които подпомагат неделните ни училища и специално на Община Драма. Това е знак за приятелство и добросъседство. Ние сме всички християни – трябва да си помагаме и да вървим напред заедно. Община Гоце Делчев е готова винаги да помага на българските семейства в региона“, поздрави кметът Москов.

С думи на благодарност към него се обърна училищният ръководител д-р Станка Колева: „Изключително сме щастливи, че вече толкова години Вие сте неизменно до нас. Благодарни сме на Вас и ръководената от Вас община за всичко, което правите за нас и нашите деца тук, в Република Гърция.“

Facebook

Twitter



Shares